Libur Sekolah, Ini Lokasi Belanja OlehOleh di Bali yang Lengkap

Bisnis.com, Bali - Provinsi Bali menjadi salah satu destinasi favorit bagi pelajar saat libur panjang sekolah yang bakal dimulai pada awal pekan depan.

Setiap musim libur sekolah, ratusan ribu pelajar biasanya akan datang ke Bali, baik yang datang dengan keluarga maupun yang datang secara berkelompok yang dikemas dalam study tour. Selain berwisata ke destinasi unggulan di Bali, wisatawan biasanya membeli oleh–oleh untuk dibawa pulang.

Berikut toko oleh–oleh yang cocok untuk belanja:

1. The Keranjang

The Keranjang termasuk toko oleh–oleh yang juga besar di daerah Kuta, tepatnya diJalan Bypass Ngurah Rai no.97, Kuta, Kabupaten Badung. Toko ini juga bersebalahan dengan Krisna Oleh–Oleh Kuta.



Walaupun relative baru dan baru memiliki satu toko, The Keranjang termasuk yang ramai dikunjungi oleh wisatawan domestik, termasuk para pelajar yang liburan ke Bali. Untuk jenis oleh – olehnya juga bervariatif mulai dari makanan, baju, sandal, hanbody.



The Keranjang juga dilengkapi dengan fasilitas musholla, toilet yang memadai dan parkir untuk mobil dan bus yang luas.

2. Joger

Toko oleh–oleh yang satu sepertinya merupakan toko favorit bagi wisatawan domestik di yang datang ke Bali. Walaupun hanya menjual baju, Joger selalu diserbu wisdom yang ingin baju dengan rangkaian kata yang menarik.

Joger memang menjadi toko oleh – oleh yang berbeda dengan yang lainnya, jika toko oleh – oleh lain menjual berbagai produk, Joger hanya menjual kaos denga rangkaian kata, namun itu karena itu hanya ada di Joger, wisatawan kemudian membanjiri toko ini setiap hari.



Toko Joger hanya ada di dua lokasi, toko pertama ada di Jalan Raya Kuta, Badung, kemudian toko kedua berada di Jalan Raya Luwus arah ke Bedugul. Dua toko ini tidak pernah sepi dari pengunjung.

3. Krisna Oleh–oleh

Krisna Oleh – Oleh merupakan salah satu toko oleh – oleh terbesar di pulau Dewata, tokonya tersebar di sejumlah tempat mulai dari kawasan Tuban dekat Bandara Internasional Ngurah Rai yang buka 24 jam. Kemudian Krisna juga membuka toko di Kuta yang menjadi pusat pariwisata Bali.

Selain di Bali Selatan, Krisna Oleh – Oleh juga membuka toko di Labuan Haji, Kabupaten Buleleng. Jadi bagi wisatawan yang datang ke Buleleng bisa membeli oleh – oleh tanpa harus ke Denpasar atau Badung. Toko yang didirikan Gusti Ngurah Anom atau yang akrab disapa Ajik Krisna ini menyediakan berbagai jenis oleh – oleh mulai dari jajanan khas Bali hingga pakaian dengan motif tertentu.

Krisna Oleh – Oleh di Buleleng juga menyediakan restoran yang bisa menjadi lokasi wisata kuliner. Selain toko, Ajik Krisna memang mengembangkan bisnisnya di kuliner dengan membuka restoran di sejumlah tempat. Untuk harga juga bervariatif, dan termasuk toko oleh – oleh yang ramah dikantong pelajar.

