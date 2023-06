Cara Alami Cegah Anemia, Penting untuk Perempuan Nih!

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai perempuan, masalah anemia cenderung mudah terjadi, terutama saat menjalani masa kehamilan.

Ciri-ciri anemia adalah Anda mengalami kelelahan, kelemahan, dan kesehatan yang buruk.

Dr. Babina Nandakumar, Kepala Petugas Medis, Jindal NatureCure Institute mengatakan, beberapa faktor dapat meningkatkan kemungkinan Anda terkena anemia.

Jika diet Anda kekurangan vitamin dan mineral penting seperti zat besi, vitamin B-12, folat, dan tembaga, Anda berisiko lebih tinggi terkena anemia. Gangguan usus, seperti penyakit Crohn dan penyakit celiac, yang dapat memengaruhi penyerapan nutrisi di usus kecil, juga meningkatkan risiko anemia.

“Wanita yang belum mengalami menopause lebih mungkin mengalami anemia defisiensi besi dibandingkan pria dan wanita pascamenopause karena hilangnya sel darah merah saat menstruasi. Ibu hamil yang tidak mengonsumsi multivitamin dengan asam folat dan zat besi juga berisiko mengalami anemia,” tambahnya.

Kondisi kronis seperti kanker, gagal ginjal, dan penyakit jangka panjang lainnya dapat menyebabkan anemia penyakit kronis dengan menyebabkan kekurangan sel darah merah.

Selain itu, kehilangan darah yang lambat dan terus menerus dari maag atau sumber internal lainnya dapat menyebabkan anemia defisiensi besi.

Jika ada riwayat anemia bawaan dalam keluarga Anda, seperti anemia sel sabit, Anda mungkin juga berisiko lebih tinggi terkena kondisi ini. Terakhir, orang yang berusia di atas 65 tahun berisiko lebih tinggi mengalami anemia.

Mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi, vitamin B12, folat, dan tembaga dapat membantu mengatasi anemia dengan mengisi kembali simpanan sel darah merah tubuh dan mendukung produksi sel darah yang sehat.

Berikut adalah beberapa tips cegah anemia secara alami:

1. Daun Hijau

Sayuran hijau adalah sumber vitamin dan mineral esensial yang sangat baik yang dapat membantu mengatasi anemia, termasuk folat dan zat besi. Makanan seperti kangkung, bayam, dan sawi secara alami kaya akan nutrisi ini dan dapat menjadi komponen penting dari diet seimbang untuk mengobati anemia dan kekurangan zat besi.

2. Sayuran Akar

Umbi-umbian dapat meningkatkan jumlah darah dan mengobati anemia karena kandungan mineralnya yang tinggi. Konsumsi rutin umbi-umbian seperti wortel dan ubi jalar dapat bermanfaat bagi individu yang ingin meningkatkan asupan nutrisi dan meningkatkan produksi sel darah.

3. Biji dan Kacang-kacangan

Biji-bijian dan kacang-kacangan merupakan kelompok makanan padat nutrisi yang dapat membantu mengatasi anemia karena kandungan mineral dan vitaminnya yang tinggi.

Selain memberikan nutrisi yang cukup, konsumsi kacang-kacangan dan biji-bijian secara teratur juga bisa menjadi sumber serat makanan yang kaya, yang dapat membantu meningkatkan produksi sel darah dan meningkatkan jumlah darah. Oleh karena itu, memasukkan kacang-kacangan dan biji-bijian dalam diet seimbang dapat memberikan berbagai nutrisi penting dan dapat membantu mengatasi anemia.

4. Vitamin C

Meningkatkan asupan vitamin C dapat bermanfaat dalam mengatasi anemia karena meningkatkan penyerapan zat besi dalam tubuh. Penyerapan zat besi terjadi terutama di duodenum dan vitamin C membantu menangkap zat besi non-heme dan memfasilitasi penyerapannya.

Dengan menyegel zat besi di area tubuh tertentu, vitamin C dapat membantu tubuh menyerapnya secara efektif. Memasukkan makanan kaya vitamin C seperti buah jeruk, stroberi, dan paprika dalam diet seimbang dapat menjadi cara sederhana untuk meningkatkan asupan vitamin C dan meningkatkan penyerapan zat besi, yang dapat membantu mengobati anemia.

