Bisnis.com, JAKARTA - Bagi para penikmat musik melayu, pasti sudah tidak asing lagi dengan lagu Suci Dalam Debu yang dinyanyikan oleh grup band Iklim.

Lagu ini dipopulerkan oleh grup asal Negeri Jiran, Iklim pada tahun 1990. Meskipun lagu ini milik negara tetangga, tetapi nyatanya kepopulerannya hingga tanah air. Untuk itu, kamu perlu mengetahui lirik suci dalam debu agar bisa menyanyikannya bersama.

Baru-baru ini, lagu Suci dalam Debu dibawakan kembali oleh para penyanyi muda yang kemudian diunggah di kanal Youtube nya.

Lagu bergenre slow rock ini seolah tidak lekang oleh zaman karena nyatanya, masih banyak para penggemar yang merasa senang karena lagu ini muncul kembali.

Lirik Suci dalam Debu - Iklim

Engkau bagai air yang jernih

Di dalam bekas yang berdebu

Zahirnya kotoran itu terlihat

Kesucian terlindung jua

Cinta bukan hanya di mata

Cinta hadir di dalam jiwa

Biarlah salah di mata mereka

Biar perbezaan terlihat antara kita

Ku harapkan kau kan terima

Walau dipandang hina

Namun hakikat cinta kita

Kita yang rasa

Suatu hari nanti

Pastikan bercahaya

Pintu akan terbuka

Kita langkah bersama

Di situ kita lihat

Bersinarlah hakikat

Debu jadi permata

Hina jadi mulia

Bukan khayalan yang aku berikan

Tapi keyakinan yang nyata

Kerana cinta lautan berapi

Pasti akan kurenang jua

Ku harapkan kau kan terima

Walau dipandang hina

Namun hakikat cinta kita

Kita yang rasa

Suatu hari nanti

Pastikan bercahaya

Pintu akan terbuka

Kita langkah bersama

Di situ kita lihat

Bersinarlah hakikat

Debu jadi permata

Hina jadi mulia

Suatu hari nanti

Pastikan bercahaya

Pintu akan terbuka

Kita langkah bersama

Di situ kita lihat

Bersinarlah hakikat

Debu jadi permata

Chord dan Lirik Suci dalam Debu - Iklim

Intro : Am Dm E

Am Dm E Am

Am

Engkau bagai air yang jernih

Dm

Di dalam berkas yang berdebu

G C E Am

Zahirnya kotoran itu terlihat

Dm E

Kesucian terlinding jua

Am

Cinta bukan hanya di mata

Dm

Cinta hadir di dalam jiwa

G C E Am

Biarlah salah di mata mereka

Dm E Am

Biar perbezaan terlihat antara kita

(*)

Dm G

Kuharapkan kau kan terima

C Am

Walau dipandang hina

Dm G

Namun hakikat cinta kita

E

Kita yang rasa

Chorus :

Am Dm

Suatu hari nanti pasti kan bercahaya

G C E

Pintu akan terbuka kita langkah bersama

Am Dm

Di situ kita lihat bersinarlah hakikat

G C E

Debu jadi permata, hina jadi mulia

Am Dm G C

Bukan khayalan yang aku berikan

F E Am

Tapi keyakinan yang nyata

Am Dm G C

Kerana cinta lautan berapi

F E Am

Pasti akan kurenang jua

Int. : Am Dm E

Am Dm E

Dm G E Am

Dm G E Am

==> Kembali ke : (*),

Chorus (2x) (fade out)

Itulah chord dan lirik suci dalam debu yang mungkin belum kamu ketahui.

