Bentrok, Stadion GBK Gelar Konser Coldplay atau Piala Dunia U-17 pada 15 November?

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia resmi ditetapkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 melalui keputusan bersama pada sidang FIFA Council yang digelar di Markas FIFA, Zurich, Swiss, Jumat (23/6) petang.

Rencananya, FIFA masih mengagendakan turnamen FIFA U-17 World Cup 2023 pada 10 November hingga 2 Desember tahun ini.

Permasalahan muncul karena Stadion Gelora Bung Karno dijadwalkan akan menggelar konser Coldplay pada 15 November 2023.

Stadion Gelora Bung Karno juga sudah dibooking selama 12 hari, mulai 5 hingga 17 November 2023.

Vokalis Coldplay, Chris Martin bahkan sudah tidak sabar menggelar konser di Jakarta.

"Halo, apa kabar everybody watching in Indonesia?" kata Chris Martin dalam video singkat tersebut yang juga menampilkan ketiga personel Coldplay lainnya, yakni Jonny Buckland, Guy Berryman, dan Will Champion.

"Kami sangat bersemangat untuk mengumumkan konser pertama kami di negara indahmu. Kami akan ada di Indonesia - di Jakarta pada 15 November"

"Kami berharap untuk bertemu dengan kalian di sana. Terima kasih."

Menarik dinanti, apakah pelaksanaan Piala Dunia U-17 dipindah ke kota lain dan konser Coldplay tetap digelar di Stadion Gelora Bung Karno.

Penunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 sangat disyukuri oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

Bagi Erick, penunjukkan ini membuktikan dunia masih mempercayai Indonesia untuk menggelar turnamen besar meski Piala Dunia U-23 batal digelar.

"Saya hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan Alhamdulillah karena FIFA Council mengambil keputusan bersama untuk menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 tahun ini. Ini salah satu bentuk kepercayaan dunia kepada Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo."

“Saya belum mendapat surat pemberitahuan secara resmi. Ini baru pengumuman yang dilansir dari FIFA pada sidang FIFA Council Jumat malam di Zurich. Kini yang terpenting, bagaimana kita menyiapkan diri agarf menjadi tuan rumah yang baik," tambah Erick Thohir di Jakarta, Jumat malam.

Di situs resmi FIFA tidak dijelaskan secara detil alasan penunjukan Indonesia menjadi tuan rumah turnamen bagi pesepak bola usia muda ini.

"Saya belum tahu alasan utama penetapan ini. Mungkin saja, beberapa faktor positif yang diperlihatkan Indonesia dalam sepakbola dunia selama tiga bulan terakhir, seperti perbaikan sarana-sarana stadion yang lolos uji kelayakan FIFA, kemudian perhelatan dua FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina, juara dunia Qatar 2022, yang sukses dan menyita perhatian FIFA serta sepakbola internasional, menjadi alasannya. Bagaimanapun juga hal ini harus kita syukuri sebab kepercayaan FIFA kepada kita masih tinggi. Ini harus kita jaga dan buktikan," pungkasnya.

