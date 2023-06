Dari NCT hingga Alan Walker, Ini Daftar Artis Luar Negeri yang Pernah ke Rumah Raffi Ahmad

Bisnis.com, JAKARTA - Pasangan selebiriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kembali membuat kagum publik, lantaran banyak artis luar negeri ternama yang singgah ke kediaman mereka.

Usai NCT, kini giliran Alan Walker, produser dan DJ asal Norwegia yang mengunjungi rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada Selasa (6/6/2023).

Dalam vlog yang berjudul "Inside the Home of Indonesian Superstars!" yang diunggah pada Rabu 21 Juni 2023, Alan berbagi pengalaman mengikuti tur rumah di tempat tinggal mereka.

Di sana, terekam bagaimana Alan memuji rumah Raffi Ahmad yang dia gambarkan sebagai mewah dan keren. Terlebih lagi, dia juga sempat masuk ke garasi bawah tanah Raffi dan melihat-lihat koleksi mobilnya, termasuk mobil sport Ferrari dan Lamborghini.

Lantas, siapa saja artis luar negeri yang pernah mengunjungi Sultan Andara ini? Berikut ulasan Bisnis selengkapnya

1. Choi Siwon

Salah satu personel Super Junior, Choi Siwon menjadi selebriti dunia pertama yang berkunjung ke rumah pasangan selebriti Tanah Air tersebut.

Momen itupun dibagikan Raffi Ahmad melalui Instagram-nya. Dia nampak senang artis kenamaan dunia mau berada di rumahnya dan menikmati makanan khas Indonesia yang disajikan.

"Woo, kita bisa dinner bareng Siwon, Siwon Thank you,"ucap Raffi Ahmad dalam Instagram Story-nya di akun @raffinagita1717 pada Selasa (10/3/2020).

Sebelumnya, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memang sempat bertemu dengan Choi Siwon saat mereka berkunjung ke Korea Selatan pada 2019 silam. Pertemuan itu terjadi saat Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tengah menjalani tur keliling dunia.

2. Ronaldinho

Kejutan datang dalam sejarah dunia sepak bola Indonesia, di mana sosok Ronaldinho pemain bola legenda sekaligus "senior" Lionel Messi menyambangi Tanah Air.

Pemain asal Brazil ini memang datang atas undangan Raffi Ahmad, pemilik RANS Cilegon FC. Di mana, dirinya akan mengikuti laga trofeo di Malang pada 26 Juni 2022.

Legenda sepakbola itu juga menyambangi rumah Raffi. Sama seperti Choi Siwon, selama kunjungannya, Ronaldinho juga diaak untuk mencicipi makanan dan minuman khas Indonesia, termasuk bakso dan es campur.

3. Henry Lau

Henry Lau adalah eks member Super Junior M.

Melalui unggahan Henry di Instagram, dirinya terlihat disuguhi makanan khas Jawa Barat Cimol dan Cireng oleh Nagita Slavina. pada Senin (15/8/2022).

Lewat kolom keterangan, mantan member Super Junior itu mengaku jatuh cinta dengan jajanan yang disuguhkan Nagita dan Raffi yakni Cimol dan Cireng.

Bahkan dia menyebut makanan tersebut menjadi makanan favoritnya saat berada di Indonesia.

"Thanx to @raffinagita1717 i found my favourite food!!! Enak banget cimol ama cireng nya! ill miss you all!!!," tulis Henry.

4. Michael Owen

Michael Owen terkenal sebagai legenda di sepakbola Inggris, terutama untuk Liverpool. Tiba di Andara, Owen menjadi tamu di hari ulang tahun Rafathar pada Sabtu (20/8/2022).

Dia pun diajak berkeliling hingga mencicipi makanan yang disediakan. Salah satunya adalah bakso. Michael Owen pun memberikan bola yang ditandatanganinya kepada Rafathar.

Seperti diketahui Michael Owen ke Indonesia melakukan berbagai kegiatan. Mulai dari acara bersama media dan fans hingga komunitas

5. Stacey Ryan

Sosok penyanyi asal Kanada yang saat ini lagunya tengah viral di Indonesia yang berjudul “Fall In Love Alone” juga sempat menyambangi kediaman Sultan Andara ini.

Usai menjadi pengisi acara bersama dengan beberapa penyanyi Indonesia, salah satunya Ziva Magnolya pada November 2022,

Stacey pun diundang oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina untuk datang di kediamannya di Andara. Layaknya teman lama, Stacey terlihat cepat akrab dengan Nagita.

6. Anggota NCT

Konten YouTube terbaru dari Raffi Ahmad telah menarik perhatian penggemar K-Pop di Indonesia, terutama penggemar NCT.

Pasalnya, dalam video tersebut, anggota NCT, yaitu Doyoung, Jungwoo, dan Jaehyun, mengunjungi rumah baru Raffi dan Nagita. Mereka membuat konten bersama dalam kunjungan tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, ketiga anggota NCT tersebut berkeliling di sekitar rumah mewah pasangan Raffi dan Nagita yang terkenal dengan sebutan Sultan Andara.

7. Ricardo Kaka

Tak hanya menghadirkan personel NCT, Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo ke rumah barunya, Raffi Ahmad sekeluarga bertemu dengan legenda sepak bola, Ricardo Kaka.

Meski mereka hanya bertemu di acara meet and greet exclusive di Jakarta, namun anggota keluarga itu berhasil mengabadikan momen pertemuannya. Bahkan, Kaka tampak membubuhi tanda tangan di bola yang diberikannya pada Rafathar.

“Rafathar langsung dikasih bola dan dapat langsung tanda tangan @kaka. Top mantap is the best,” tulis Raffi dalam unggahan Instagram-nya dikutip Bisnis, Senin (26/6/2023).

8. Alan Walker

Alan Walker, produser sekaligus DJ asal Norwegia juga tak mau ketinggalan. Di mana, dirinya baru saja berkunjung ke rumah Raffi Ahmad.

Melansir dari Bisnis, mereka juga menjajal masakan khas Indonesia mulai dari kue cubit, siomay, bakso hingga durian.

