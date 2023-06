8 Hewan Peliharaan Terkaya di Dunia, Ada Kucing Milik Taylor Swift

Bisnis.com, JAKARTA - Zaman sekarang, sebagian orang mengunggah semua hal yang dimiliki ke media sosial, termasuk hewan peliharaan.

Tidak hanya mengunggah, banyak orang yang membuat akun pribadi khusus hewan peliharaan mereka.

Sebuah akun di media sosial yang populer dan memiliki jumlah pengikut yang banyak biasanya mendapat pendapatan melalui iklan atau sponsor.

Hal ini juga berlaku untuk akun media sosial hewan peliharaan yang populer. Bahkan hewan tersebut bisa mendapatkan lebih banyak uang dibandingkan orang biasa.

Dilansir dari South China Morning Post, beberapa hewan peliharaan bahkan melampaui pemiliknya dalam hal kekayaan.

Sementara itu, beberapa hewan lainnya mewarisi kekayaan dari pemiliknya. Beberapa hewan peliharaan tersebut juga bisa memiliki barang dagangannya sendiri.

Berikut adalah delapan hewan peliharaan terkaya di dunia.

1. Gunther VI (US$500 juta atau Rp7,5 triliun)

Gunther VI merupakan hewan peliharaan terkaya di dunia. Gunther VI merupakan anjing jenis Jerman Shepherd yang tinggal di rumah mewah yang pernah dimiliki Madonna di Miami. Anjing ini mewarisi kepercayaan jutaan dolar mendiang Countess Jerman dan memiliki semuanya, mulai dari rumah mewah, jet pribadi, hingga menikmati daging dan kaviar yang paling lembut.

2. Nala_Cat (US$100 juta atau Rp1,5 triliun)

Kucing ini memiliki kekayaan bersih sebesar Rp1,5 triliun dan memiliki merek makanan kucingnya sendiri bernama Love, Nala. Nala merupakan kucing yang populer di Instagram dan memiliki jumlah pengikut sebanyak 4,5 juta pengguna. Tidak hanya itu, Nala juga pemegang penghargaan Guinness World Record untuk pengikut terbanyak di Instagram untuk seekor kucing.

3. Olivia Benson (US$97 juta atau Rp1,4 triliun)

Kucing jenis Scottish fold milik Taylor Swift menikmati kekayaan bersih sebanyak Rp1,4 triliun. Kucing milik Taylor Swift, penyanyi solo terkenal di dunia, ini pernah masuk ke dalam video musik dan iklan untuk produk Diet Coke dan Keds. Saat ini, Swift memiliki tiga kucing termasuk Olivia Benson.

4. Sadie, Sunny, Lauren, Layla and Luke (US$30 juta atau Rp451 miliar)

Urutan keempat juga diraih oleh hewan peliharaan selebritas Amerika, yakni Oprah Winfrey. Winfrey memiliki beberapa anjing yang disayanginya bernama Sadie, Sunny, Lauren, Layla, dan Luke. Bukti rasa sayang Winfrey adalah anjing-anjing itu akan menerima Rp451 miliar saat dia meninggal.

5. Jiffpom (US$25 juta atau Rp376 miliar)

Anjing Pomeranian mungil yang lahir di Chicago ini memiliki lebih dari 30 juta pengikut di media sosial. Anjing yang paling banyak diikuti di Instagram memiliki 9,4 juta pengikut di sana, ditambah 20,7 juta pengikut TikTok, dan 1,3 juta pengikut lainnya di Facebook. Jiffpom memegang penghargaan Guinness World Record sebagai anjing tercepat dengan dua kaki. Jiffpom memiliki sebuah buku berjudul I Am Jiffpom, sebuah kalender dan rangkaian emoji "Jiffmoji”, dan memiliki hari yang dirayakan dikota Los Angeles, yakni "Hari Jiff" pada 20 Agustus 2014.

6. Choupette (US$13 juta atau Rp195 miliar)

Kucing paling terkenal di dunia fesyen, Choupette, adalah kucing Birman dari Karl Lagerfeld. Lagerfeld telah meninggalkan warisan yang sangat besar ketika dia meninggal pada tahun 2019. Namun, kucing itu telah menghasilkan hampir US$4,5 juta atau Rp67 miliar dengan haknya sendiri dari kontrak dan dukungan model. Pada 2015, Choupette mengantongi US$2,7 juta atau Rp40 miliar saat dia berkolaborasi dengan Shu Uemura dan berpose untuk kalender mobil Vauxhall Corsa.

7. Pontiac (US$5 juta atau Rp75 miliar)

Betty White selalu dikenal karena bakatnya yang luar biasa dan sebagai penyayang binatang seumur hidup. Pontiac, anjing berjenis golden retriever, adalah hewan peliharaan terbaru White. Pontiac awalnya bekerja dengan anjing pemandu untuk tunanetra, sebuah organisasi yang telah didukung White selama bertahun-tahun. Sayangnya, golden retriever yang ramah itu meninggal beberapa tahun sebelum White, pada 2017.

8. Doug the Pug (US$1,5 juta atau Rp22 miliar)

Doug memiliki sekitar 3,5 juta pengikut Instagram dan hampir 12 juta pengikut di semua saluran media sosialnya. Anjing pug berusia enam tahun ini milik Leslie Mosier. Doug memiliki karier yang mengesankan. Dia pernah memerankan Monchi dalam animasi nominasi Oscar The Mitchells vs The Machines dan menghasilkan US$22.400 atau Rp337 juta. Doug juga merupakan pemenang penghargaan People's Choice.

