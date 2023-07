Promo Hari Ini KFC dan Burger King Sampai 31 Juli

Bisnis.com, JAKARTA - KFC dan Burger King memberikan promo ayam kepada semua konsumen dan masyarakat hingga 31 Juli.

Bagi Anda yang ingin makan bertiga dengan harga murah, maka bisa menjajal promo KFC maka bisa mencoba promo makanan di bawah ini.

Paket makan kenyang bertiga dengan promo take away fest hanya Rp54.545, bisa mendapatlan 3 potong ayam, 3 nasi, dan 3 coca-cola.

Syarat dan Ketentuan Promo KFC Hari Ini

1. Berlaku di seluruh outlet KFC Indonesia, kecuali bandara

2. Promo Value Kombo Take Away hanya berlaku mulai tanggal 1 - 31 Juli 2023

3. Berlaku untuk take away dan drive thru⁠

4. Pembelian take away dikenakan biaya tambahan

5. Bisa memilih ayam Crispy, O.R., atau Mix (Crispy + O.R.).⁠

- Ayam terdiri dari 2 potongan besar dan 1 potongan kecil.⁠

- Harga tertera adalah harga terendah dan belum termasuk pajak yang berbeda di setiap daerah.⁠

promo kfc makanan hari ini Perbesar

Promo Burger King Bagi Pelajar

Burger King memberikan promo bagi pelajar agar tetap semangat berlajar. Khusus pelajar, maka bisa menunjukkan kartu identitas di outlet Burger King. Pelajar akan mendapatkan paket sepotong ayam, 1 nasi dan 1 fresh tea.

"Semangatin lagi aja bareng promo back to school di Burger King! Khusus yang masih Pelajar kuyyy langsung ke Burger King terdekatmu trus tunjukkan kartu identitas pelajar/ mahasiswa ke kasir dan nikmati paket krispy atau spicy chicken dengan harga special yaitu Rp20ribuan," dikutip dari Instagram Burger King.

Mau Dine In? Atau Takeaway? Atau Drive Thru? Tenanggg, semuanya bisaaa kok buat RaQyatku! Let’s go pulang sekolah atau kelar kelas, nongkrong di Burger King ajaa!

promo makanan hari ini burger king Perbesar



Syarat & Ketentuan Promo Burger King:

Wajib menunjukkan kartu identitas pelajar/ mahasiswa

1 kartu identitas pelajar/ mahasiswa hanya berlaku untuk 1 paket/hari

Tidak berlaku di Burger King Rest Area, Airport T3, dan Bali Tourist

Berlaku sampai 31 Juli 2023

