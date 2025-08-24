Sering Merasa Sakit Kepala Karena Belum Minum Kopi? Ternyata Ini Alasannya

Bisnis.com, JAKARTA - Mungkin Anda sering mendengar orang yang mengatakan belum minum kopi jadi pusing nih.

Ternyata itu bukan sekadar ungkapan saja, namun bisa dijelaskan secara ilmiah alasannya.

Dilansir dari livescience, penurunan konsumsi yang tiba-tiba dapat menyebabkan sakit kepala yang menyakitkan. Dan bagi mereka yang mencoba menghentikan kebiasaan minum kopi sepenuhnya, rasa sakitnya bisa sangat menyiksa.

"Sakit kepala akibat putus kafein bisa sangat intens," ujar Dr. Nolan Pearson, seorang ahli saraf dan spesialis sakit kepala di Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles.

"Ini dapat memicu sakit kepala seperti migrain, sehingga bisa berdenyut, berdenyut-denyut." tambahnya.

Tetapi mengapa putus kafein begitu menyiksa? Ahli saraf masih belum sepenuhnya yakin, tetapi mereka memiliki beberapa teori dan beberapa kiat tentang cara mengatasi sakit kepala yang mengganggu ini.

Sakit kepala akibat putus kafein terjadi setelah seseorang mengonsumsi lebih dari 200 miligram kafein jumlah yang sama dengan sekitar dua cangkir kopi — per hari selama lebih dari dua minggu dan kemudian tiba-tiba berhenti, menurut Klasifikasi Internasional Gangguan Sakit Kepala (ICHD-3).

Sakit kepala biasanya muncul dalam 24 jam tanpa kafein, dan biasanya hilang dalam satu minggu atau ketika kafein kembali dikonsumsi. Mengapa sakit kepala akibat putus kafein begitu menyakitkan masih belum jelas.

Karena kafein memengaruhi banyak bagian tubuh, para ahli belum dapat menentukan penyebab pastinya. Namun, rasa sakit tersebut kemungkinan besar berasal, sebagian, dari pembuluh darah yang melebar.

Kafein menyempitkan pembuluh darah yang merupakan salah satu alasan mengapa obat ini juga, secara paradoks, dapat digunakan untuk meredakan beberapa jenis sakit kepala, menurut Mayo Clinic.

Ketika penggunaan kafein dihentikan, pembuluh darah tersebut membengkak, menyebabkan aliran darah lebih banyak dan, oleh karena itu, rasa sakit. Namun Dr. Brian McGeeney, seorang ahli saraf dan spesialis sakit kepala di Rumah Sakit Brigham and Women's Boston, mengatakan itu hanyalah salah satu penyebab yang berkontribusi.

Penjelasan lain untuk sakit kepala akibat putus kafein berkaitan dengan reseptor adenosin. Obat ini memblokir adenosin, suatu blok pembangun RNA, agar tidak menempel pada reseptor yang tersebar di seluruh sistem saraf pusat. Hal ini menyebabkan neuron bekerja lebih cepat dan pembuluh darah menyempit, yang pada gilirannya, membuat orang merasa lebih waspada dan terjaga.

Ketika seseorang berhenti mengonsumsi kafein, penumpukan adenosin yang tiba-tiba di dalam tubuh dapat berkontribusi pada sakit kepala akibat putus kafein. Inilah sebabnya kafein umumnya digunakan untuk mengobati sakit kepala: Dengan memblokir reseptor adenosin, kafein mencegah pelebaran pembuluh darah sejak awal. Faktanya, kafein dapat membuat obat pereda nyeri seperti ibuprofen dan asetaminofen bekerja lebih efisien, menurut Mayo Clinic.

Kafein biasanya aman jika dikonsumsi dalam jumlah sedang. Namun, ketika seseorang ingin mengurangi atau menghilangkan asupan kafeinnya, para ahli sepakat bahwa strategi terbaik adalah menguranginya secara bertahap. Minumlah sedikit lebih sedikit setiap hari, atau gantilah dengan alternatif rendah kafein, seperti teh, agar transisi lebih mudah. ​​

Jika seseorang mengonsumsi kafein secara kronis dan ingin menguranginya, diimbau melakukannya secara bertahap.

"Jadi, tidak lebih cepat dari sekitar 25 hingga 50 miligram kafein yang dikurangi per hari itu setara dengan seperempat hingga setengah cangkir kopi."

Jika sakit kepala berlangsung lebih dari seminggu, Pearson menyarankan untuk mencari pertolongan medis, karena jangka waktu tersebut menunjukkan bahwa sakit kepala tersebut mungkin dipicu oleh hal lain selain putus kafein.