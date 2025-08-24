Dari Arsik hingga Naniura, Ini Masakan Khas Sumatra Utara

Bisnis.com JAKARTA - Kalau Sumatra Barat punya rendang, maka Sumatra Utara punya masakan khas ikan arsik hingga naniura.

Makanan khas wilayah tersebut kini bukan lagi hanya dikenal di lingkungan sekitar namun juga di kota-kota besar lainnya.

Anda bisa mendapatkan ragam menu masakan khas Sumatra Utara ini di berbagai rumah makan, atau juga pesan catering dan di ecommerce.

Dilansir dari laman Sehat Aqua berikut daftar makanan khas Sumut

1. Soto Medan

Soto adalah salah satu menu makanan sehat dan bergizi khas Indonesia. Setiap wilayah di Indonesia memiliki ciri khas soto masing-masing, tak terkecuali Soto Medan. Makanan khas Sumatra Utara ini memiliki kuah santan kental yang berwarna kuning kehijauan.

Soto Medan berisi tauge, perkedel kentang, sohun, daun bawang, seledri, danirisan tomat. Di Medan, soto disajikan dengan rempeyek udang. Hal ini membuatnya berbeda denga soto di daerah lain.

2. Dali Ni Horbo

Dali Ni Horbo merupakan keju khas Batak di daerah Tapanuli, Sumatra Utara. Dali Ni Horbo terbuat dari air susu kerbau yang diolah secara tradisional.

Kuliner Sumatra Utara ini termasuk makanan yang memiliki nilai gizi tinggi. Hal ini karena bahan dasarnya adalah susu segar yang mengandung protein, lemak, dan karbohidrat. Dali Ni Horbo sering diolah dengan bumbu arsik khas Batak.

3. Sate Kerang Medan

Salah satu makanan andalan dari Sumatra Utara adalah Sate Kerang Medan. Seperti namanya, hidangan ini berupa kerang yang telah dibumbui dan ditusuk menggunakan lidi.

Makanan pedas kekinian ini memiliki rasa yang gurih dan lezat dengan tekstur lembut. Ciri khas dari Sate Kerang Medan adalah penggunaan bumbu rendang dari rempah-rempah tradisional yang diolah secara manual untuk menjaga cita rasa dan kesegarannya.

4. Bika Ambon

Selanjutnya, makanan khas Sumatra Utara adalah Bika Ambon. Siapa yang tidak tahu hidangan dari Medan ini? Bahkan, Bika Ambon termasuk kue tradisional favorit kebanyakan orang.

Biasanya, Bika Ambon disajikan dalam ukuran kecil agar dapat dinikmati sekali suap. Kue ini kerap kali dijadikan sebagai oleh-oleh saat berlibur ke Sumatra Utara. Bika Ambon mempunyai rasa yang manis dengan tekstur kenyal dan lembut.

5. Lontong Medan

Lontong Medan memiliki ciri khas yang menjadikannya berbeda dari lontong pada umumnya, yakni rasanya agak asam karena adanya penambahan bumbu tauco. Lontong Medan cocok sebagai makanan pengganti nasi.

Makanan ini disajikan bersama sayur kuah santan, mi, dan kacang goreng. Jika ingin menambah rasa yang pedas, Anda bisa menikmatinya dengan sambal. Biasanya, Lontong Medan dijadikan sebagai menu sarapan pagi hari.

6. Naniura

Kuliner Sumatra Utara berikutnya adalah Naniura. Makanan ini berupa sajian ikan mentah yang disiram dengan bumbu khas Batak. Oleh karena itu, Naniura sering kali dijuluki sebagai sashimi dari Indonesia.

Umumnya, ikan segar yang digunakan untuk Naniura adalah ikan gabus, mujair, dan mas. Makanan dari Sumatra Utara ini selalu dihidangkan pada acara Bona Taon para marga Batak dan diyakini menjadi hidangan bagi para raja Batak di Tapanuli.

7. Mi Gomak

Salah satu kuliner Sumatra Utara yang tidak boleh dilewatkan adalah Mi Gomak. Makanan khas Batak ini menggunakan mi dengan ukuran yang lebih besar dan padat dibandingkan mi pada umumnya.

Mie Gomak dihidangkan dengan kuah kari kental. Namun terkadang, mi ini pun bisa digoreng dengan bumbu andaliman yang khas. Rasanya gurih dan teksturnya juga lembut serta kenyal.

8. Toge Panyabungan

Jika Anda mencari makanan dari Sumatra Utara dengan rasa manis, Anda harus mencoba Toge Panyabungan. Kuliner ini selalu menjadi menu takjil buka puasa yang sangat diminati banyak orang.

Berdasarkan tampilannya, Toge Panyabungan sekilas tampak seperti es cendol. Bahan dari makanan ini pun memiliki banyak varian, mulai dari candil, cendol, pulut putih, pulut hitam, dan lupis. Toge Panyabungan cocok disajikan sebagai camilan sore hari.

9. Pale Badar

Pale Badar adalah makanan dari Sumatra Utara yang menggunakan ikan teri sebagai bahan dasar utamanya. Makanan ini biasanya disajikan bersama dengan nasi hangat.

Pale Badar diolah dengan bumbu rempah-rempah dicampur ikan teri dan parutan kelapa. Kemudian, hidangan ini dibungkus menggunakan daun pisang.

10. Nasi Kentut

Tidak seperti namanya, Nasi Kentut adalah hidangan yang justru beraroma sangat wangi dan menggugah selera. Kata ‘kentut’ sendiri sebenarnya merujuk pada bumbu unik yang dipakai untuk mengolah kuliner ini, yakni daun kentut atau sembukan.

Makanan khas Sumatra Utara ini biasanya dibungkus dengan daun pisang. Menu sarapan sehat ini disajikan bersama lauk pauk yang beragam, seperti ayam goreng, tumis sayur, pepes oncom, dan ikan teri.

11. Sambal Tuktuk

Pecinta pedas pasti akan menyukai hidangan yang satu ini. Sambal Tuktuk merupakan sambal yang berasal dari Batak. Sambal ini dibuat dari bahan-bahan segar, seperti cabai, bawang merah, tomat, air jeruk nipis, andaliman, dan ikan kering (biasanya ikan teri atau ikan aso-aso).

Kekhasan dari sambal ini adalah penggunaan andaliman yang membuat rasanya jadi semakin pedas yang lezat. Sambal yang satu ini umum ditemukan sebagai pendamping ikan bakar, ayam bakar, ataupun lainnya.

12. Arsik

Hidangan lainnya dari Sumatra Utara adalah Arsik. Arsik merupakan makanan masyarakat Batak yang dikenal juga sebagai ikan mas bumbu kuning. Hidangan ini dibuat dari bahan utama berupa ikan mas atau ikan mujaer yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah khas Batak, seperti andaliman.

Arsik memiliki rasa pedas, gurih, dan kaya rempah yang cocok sekali dihidangkan dengan nasi hangat.