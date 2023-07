Yuli Kalson Sagala Arsitek asal Semarang Menangi Penghargaan Desain di Vietnam

Bisnis.com, JAKARTA - Yuli Kalson Sagala dari KsAD Architects dengan karyanya dalam rancangan project Ciputra Kasih Semarang School, Jawa Tengah sukses menangi ajang kompetisi desain internasional “Creative Colour Awards” (CCA) di Vietnam.

Yuli sukses menangi penghargaan dalam kompetisi yang diikuti oleh para arsitek dan desainer interior skala internasional ini, dalam kategori Architectural - Corporate & Commercial Exterior.

Creative Colour Awards (CCA) merupakan kompetisi global untuk praktisi arsitek dan desainer interior persembahan Nippon Paint yang fokus dalam penggunaan serta inovasi warna melalui cat/pelapis pada bangunan.

Dalam kompetisi ini para peserta dinilai oleh juri yang terdiri dari; Francesca Heathcote Sapey dari Teresa Sapey + Partners, Gladys Goh - Senior Vice President, Strategic Innovation & Marketing Nipsea Group, Paul Tange - Chairman, Senior Principal Architect Tange Associates, Seah Chee Huang - Chief Executive Officer DP Architects, dan Sebnem Buhara - Founder Bou Design Studio.

Para kontestan yang berhasil melaju ke Grand Final antara lain; Yuli Kalson Sagala dari KsAD Architects (Indonesia) dengan proyek Ciputra Kasih Semarang School, Akilan R dari Le Arch Design Studio (India) dengan proyek Ever Bright Paints & Chemical, Albert Harriza dari PT Vodya Karya (Indonesia) dengan proyek Masjid Raya Al Jabbar, Tran Van Huynh dari H.2 Workshop (Vietnam) dengan proyek Dai An Apartment, Lik San dari Chan & Shahriman Arkitek (Malaysia) dengan proyek Likasvue Sales Gallery.

Total terdapat 175 karya yang berasal dari 14 negara di Asia. Berbagai proyek yang diikutkan dalam kompetisi ini, harus dapat memenuhi kriteria

“Terima kasih saya ucapkan untuk tim KsAD Architects, Sekolah Ciputra Kasih Semarang dan tentu saja Nippon Paint atas apresiasi penghargaan ini. Pada awalnya kami tidak begitu memiliki kepercayaan diri untuk mendaftarkan project kami, namun Nippon Paint Indonesia cukup gigih meyakinkan kami untuk tetap maju dan optimis mengikuti kompetisi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mari kita membangun dunia (arsitektur) yang lebih baik melalui warna,” ungkap Yuli Kalson saat menerima penghargaan Best in Architectural Category - Corporate & Commercial Exterior.

KsAD adalah firma desain arsitektur, interior, dan perencanaan multidisiplin yang berbasis di Surabaya.

Mereka mempekerjakan arsitek dan desainer interior yang mengerjakan proyek di seluruh Indonesia dan di luar rumah pribadi, vila, resor, hotel, apartemen, dan perencanaan induk.

Linda Kam, Marketing Manager Nippon Paint Indonesia mengatakan, Indonesia terbukti dapat bersaing dengan negara-negara lain dan berhasil menyabet penghargaan utama untuk The Best in Architectural Category - Corporate & Commercial Exterior.

Profil Yuli Kalson

Yuli Kalson Sagala merupakan lulusan arsitektur Institut Teknologi Surabaya (ITS) tahun 1998 - 2003.

Pengalaman

principal architect /owner

KsAD - www.ksa-add.com

Feb 2010 - Saat ini13 tahun 6 bulan

Surabaya Area, East Java, Indonesia

architect (internship)

COX architects, sydney

2009 - 2009kurang dari setahun

architect

DP Architects. Pte Ltd

2007 - 20092 tahun

architect

CIPUTRA SURYA Tbk

2003 - 20074 tahun

Surabaya

