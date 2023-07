Daftar Artis Hollywood Ternama Ikut Aksi Mogok di Hollywood, Siapa Saja?

Bisnis.com, JAKARTA — Para artis Hollywood melakukan aksi mogok kerja setelah Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), serikat pekerja yang mewakili semua artis di film dan televisi, gagal memyepakati kontrak.

Lantas siapa saja artis yang terlibat dalam gerakan ini?

Melansir Entertaintment Weekly, setiap aktor yang berbasis di AS, yang biasa tampil di televisi atau film layar lebar adalah bagian dari aksi mogok kerja ini, dan ada dampak serius bagi siapa saja yang melanggar piket atau dengan cara apa pun mengabaikan aturan mogok kerja ini.

Semua orang dari aktor pembantu, yang berperan sebagai pemeran di Obi-Wan Kenobi hingga Meryl Streep sedang mengikuti aksi mogok kerja ini.

Namun, jika ada film yang direkam di luar AS, misalnya, House of the Dragon HBO akan terus melaksanakan syuting mengikuti undang-undang di Inggris.

Sebagian besar aktor di Inggris bukan anggota SAG-AFTRA, tetapi mereka diwakili oleh serikat saudara Inggris, Equity. Sekretaris Jenderal Equity Paul W. Fleming merilis pernyataan solidaritas dengan SAG-AFTRA, bahwa Inggris menawarkan perlindungan yang berbeda untuk anggota serikat pekerja.

Pada Jumat lalu, menandakan hari pertama aksi mogok artis-artis Hollywood tersebut, sejumlah aktor terkenal terlihat hadir sepanjang hari.

Di New York, bintang Ted Lasso Jason Sudeikis, pemenang Oscar Susan Sarandon, dan aktor Star Trek Anthony Rapp semuanya terlihat berbaris di sekitar kota, termasuk satu di depan 30 Rockefeller Center NBC.

Di Los Angeles, bintang Once Upon a Time Ginnifer Goodwin terlihat di luar Paramount, sementara markas Netflix di Hollywood diisi oleh Drescher, bintang Lord of the Rings Sean Astin, dan aktris Titanic Frances Fisher. Wajah-wajah lain yang lebih terkenal juga diperkirakan akan terlihat di jajatan piket dalam beberapa hari mendatang.

SAG-AFTRA pada Kamis lalu, mengumumkan memilih untuk mogok kerja, yang diungkapkan langsung oleh Presiden SAG-AFTRA Fran Drescher, bintang difilm The Nanny, dan National Executive Director & Chief Negotiator Duncan Crabtree-Ireland, setelah berakhirnya kontrak serikat pekerja itu dan 12 hari negosiasi perpanjangan kontrak dengan Aliansi Produsen Film dan Televisi (AMPTP).

Penyebab dari aksi tersebut di antaranya karena bargaining committee SAG-AFTRA dan AMPTP tidak dapat mencapai kesepakatan untuk membentuk kontrak baru setelah kontrak sebelumnya berakhir pada 30 Juni.

Namun, tak hanya itu, SAG-AFTRA telah menghadapi sejumlah perubahan drastis karena industri tersebut telah beralih dari model distribusi teater yang lebih tradisional dan jaringan serta televisi kabel yang mendukung streaming.

Masalah yang dihadapi termasuk penggunaan AI dalam menghasilkan dan mengabadikan kesamaan aktor, serta kurangnya transparansi data untuk proyek streaming.

Titik konflik lainnya juga adalah gaji, terutama untuk bintang tamu, co-star, dan aktor latar, karena kenaikan inflasi dan biaya hidup semakin menghambat banyak aktor pekerja untuk mencari nafkah. Atas aksi tersebut sebagian besar produksi yang berbasis di AS telah dihentikan dengan pemogokan para aktor ini. Sekarang proyek lain, terutama beberapa film beranggaran besar, juga terhenti.

