Ini Dia 10 Stasiun Kereta Tertua di Dunia, Paling Tua 193 Tahun

Bisnis.com, JAKARTA - Stasiun kereta api pertama kali dibuat di Inggris pada awal abad ke-19. Meskipun banyak yang sudah "tumbang", ternyata 10 stasiun tertua di dunia ini masih beroperasi.

Inggris sebagai pendiri stasiun kereta api pertama di dunia juga menjadi pusat lokasi dari stasiun-stasiun tertua yang ada di dunia.

10. Paddington Station (1839)

Perbesar

Baca Juga Mengintip Progres Pembangunan Stasiun KCIC Halim, Hampir Rampung

Paddington Station dibangun apda 1838 oleh insinyur ternama di Inggris Isambard Kingdom Brunel, yang berfungsi sebagai terminal London untuk Great Western Railway (GWR).

Brunel awalnya memiliki rencana besar untuk GWR dan Stasiun Paddington, tetapi lantaran ada pengurangan biaya pembangunan sehingga stasiun sementara dibangun terlebih dahulu. Akhirnya, Brunel dapat melanjutkan pekerjaannya Stasiun Paddington permanen pada 1851, dan desain stasiunnya sangat dipengaruhi oleh Crystal Palace untuk The Great Exhibition.

Selama tahun 1990-an, Stasiun Paddington dipugar secara ekstensif untuk memenuhi kebutuhan penumpang modern. dan stasiun yang dibuka pada 4 Juni 1838 ini sampai saat ini masih beroperasi dan dikelola oleh Network Rail dengan jumlah 13 peron

Baca Juga Menengok Kesiapan Stasiun Halim Jelang Uji Coba Kereta Cepat

9. Vitebsky Railway Station (1837)

Perbesar

Stasiun Vitebsky adalah satu-satunya stasiun kereta api paling tua yang berlokasi di luar Inggris. Stasiun ini awalnya diberi nama Stasiun Petersburg--Tsarskoselsky dan menjadi stasiun kereta pertama yang dibangun pada masa Kekaisaran Rusia.

Stasiun Kereta Api Vitebsky diresmikan di hadapan Nicholas I dari Rusia pada tanggal 30 Oktober 1837 ketika kereta api Rusia pertama, bernama Provorny, berangkat dari peronnya menuju kediaman kekaisaran di Tsarskoe Selo. Pada pergantian abad ke-20, stasiun kereta menerima namanya saat ini, Vitebsky, dan diubah menjadi mahakarya arsitektur Art Nouveau.

Baca Juga Begini Strategi KCIC Genjot Pembangunan Stasiun Padalarang Biar Cepat Selesai

Stasiun tertua yang dibangun di Rusia ini juga masih beroperasi hingga saat ini, dikelola oleh Petersburgsky Metropoliten dan hanya memiliki 2 peron.

8. Harrow & Wealdstone Station (1837)

Perbesar

Stasiun Harrow & Wealdstone adalah stasiun tertua lainnya di wilayah metropolitan London. Stasiun ini dibuka pada musim panas, 20 Juli tahun 1837 oleh London and Birmingham Railway. Pada saat itu, daerah tersebut sangat pedesaan dan pemukiman terdekat terbesar adalah Harrow on the Hill.

Pada akhir abad ke-19, area tersebut diperluas sehingga nama Wealdstone kemudian ditambahkan ke nama stasiun. Pada 1960-an, sebagian Stasiun Harrow & Wealdstone dibangun kembali sebagai bagian dari elektrifikasi Jalur Utama Pantai Barat.

Setelah dipugar, stasiun tersebut masih beroperasi hingga sekarang, dikelola oleh Network Rail dengan jumlah 6 peron.

7. Euston Railway Station (1837)

Perbesar

Setua stasiun Harrow & Wealdstone, stasiun kereta api Euston dibangun pada 1837. Namun, stasiun tersebut kemudian dibangun kembali sepenuhnya pada tahun 1960-an. Stasiun Euston berfungsi sebagai ujung Selatan Jalur Utama West Coast ke Liverpool Lime Street, Manchester Piccadilly, Edinburgh Waverley, dan Glasgow Central.

Karena bangunan Stasiun Euston yang asli sangat berbeda dan menampilkan gerbang lengkung yang megah, perombakan tahun 1960-an cukup kontroversial. Desain yang baru mencerminkan estetika modern tahun 1960-an dan tidak ada perubahan besar yang dilakukan pada Stasiun Kereta Api Euston sejak saat itu.

Stasiun Euston memiliki kapasitas besar dengan 16 peron dan masih beroperasi juga hingga sekaran.

6. London Bridge Station (1836)

Perbesar

Stasiun London Bridge adalah stasiun kereta api tertua yang beroperasi di bagian utama Ibu Kota Inggris dan berdiri sejak akhir tahun 1836. Seperti namanya, stasiun ini terletak tepat di sebelah Tenggara London Bridge.

Sebagai stasiun yang sering digunakan, Stasiun London Bridge telah diperbarui dan dimodernisasi beberapa kali. Stasiun ini baru-baru ini dibangun kembali, antara tahun 2009 dan 2017 dengan biaya sekitar £1 miliar (sekitar US$1,25 miliar).

Sejalan, sebagai stasiun yang sering digunakan, stasiun ini masih aktif beroperasi hingga sekarang dengan jumlah 15 peron.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News