Rekomendasi Film Hollywood yang Tayang Agustus 2023

Bisnis.com, JAKARTA – Berbagai film di tahun 2023 telah tayang. Namun, ada lebih banyak film yang akan datang.

Bulan Agustus ini, Hollywood akan menayangkan film dari berbagai genre, mulai dari film laga, komedi, fiksi ilmiah, hingga romantis.

Film-film ini akan ditayangkan di berbagai saluran, mulai dari bioskop, hingga layanan over the top seperti Prime Video dan Netflix.

Berikut adalah rekomendasi film yang tayang pada Agustus nanti. Selamat menyaksikan!

1. Strays

Dalam film ini, anjing bisa berbicara. Adalah seekor border terrie bernama Reggie yang tersesat dan tidak dicari oleh pemiliknya. Di kota, dia bertemu dengan anjing lain yang hidup di jalanan. Mereka membantu Reggie bertahan hidup di jalan dan membantunya mencari pemiliknya.

Pengisi suara untuk anjing-anjing ini adalah Will Ferrell, Jamie Foxx, Isla Fisher, Randall Park, dan Will Forte. Meskipun tokoh utamanya adalah anjing, kisah komedi ini juga dibalut dengan cerita emosional tentang hubungan dan pertemanan. Strays akan tayang mulai 18 Agustus.

2. Red, White & Royal Blue

Film ini diadaptasi dari novel berjudul sama karya Casey McQuiston. Red, White & Royal Blue menceritakan pangeran Inggris Henry (Nicholas Galitzine) dan putra presiden Amerika Serikat Alex (Taylor Zakhar Perez). Mereka terlibat dalam hubungan romansa yang pelik karena status keduanya.

Red, White & Royal Blue disutradarai oleh Matthew Lopez. Film ini akan tayang eksklusif di Prime Video pada 11 Agustus.

3. Blue Beetle

Film adalah keluaran terbaru film superhero DC. Jaime Reyes (Xolo Maridueña) suatu hari menjadi sarang Scarab, gawai alien berbentuk kumbang yang bisa berubah menjadi baju zirah berteknologi tinggi. Jaime menjadi superhero berkekuatan tinggi dan akan melawan penjahat Carapax (Raoul Max Trujillo).

Berdasarkan trailer yang sudah dirilis Warner Bros, kisah Blue Beetle tampak mirip dengan Iron Man, namun dengan tambahan elemen bahasa Spanyol dan banyak pemeran Latin. Film ini akan tayang di bioskop mulai 18 Agustus.

4. Passages

Passages adalah film drama romantis karya sutradara Ira Sachs. Film ini menceritakan cinta segitiga antara seorang sutradara di Paris bernama Tomas (Franz Rogowski), suaminya Martin (Ben Whishaw), dan pacarnya Agathe (Adèle Exarchopoulos).

Passages menampilkan komplikasi hubungan percintaan dan konflik batin seorang heteroseksual dan homoseksual. Film ini dinilai merupakan karya Sachs yang paling berani. Passages akan tayang mulai 4 Agustus.

5. King on Screen

King on Screen adalah film dokumenter yang mengangkat kisah penulis kenamaan Amerika Serikat, Stephen King. Meskipun tidak pernah secara khusus menulis untuk film, tulisan-tulisan horor dan supernatural King banyak diadaptasi.

Dokumenter ini melibatkan banyak sutradara yang telah mengadaptasi buku-buku King. Mereka akan mengulas pengalaman menghidupkan gagasan dan karakter buatan King yang mengesankan ke dalam film. Dokumenter ini akan tayang mulai 11 Agustus.

6. Heart of Stone

Film laga bertema agen rahasia ini membawa Gal Gadot sebagai pemeran utamanya. Gal Gadot tampil sebagai Rachel Stone, mata-mata yang bertugas untuk mengamankan perangkat bernama Heart dari musuh.

Meski bukan pertama kalinya, kisah agen perempuan menjadi sesuatu yang unik dalam kelompok film laga. Film ini disutradarai oleh Tom Harper dan akan tayang di Netflix pada 11 Agustus.

7. White Bird

White Bird diadaptasi dari novel karya R.J. Palacio berjudul Wonder. Film ini juga merupakan sekuel dari film pertama yang diangkat dari buku tersebut dengan judul yang sama.

White Bird melanjutkan kisah Auggie (Jacob Tremblay), seorang anak laki-laki yang dirundung di sekolah karena kelainan bentuk wajahnya. Kali ini, fokus film adalah pada Julian (Bryce Gheisar), anak yang merundung Auggie. Setelah berpindah sekolah, dia mendengar cerita neneknya semasa muda. Neneknya (Helen Mirren) adalah keturunan Yahudi yang harus bersembunyi dari Nazi pada masa Perang Dunia II.

Sutradara untuk film ini adalah Marc Forster (A Man Called Otto, Finding Neverland). Film ini akan tayang mulai 25 Agustus.

8. Meg 2: The Trench

Film Warner Bros ini adalah kelanjutan dari film fiksi ilmiah The Meg yang tayang 2018 lalu. Sama seperti film pertama, dalam kisah Jonas Taylor (Jason Statham) kali ini, hiu prasejarah Megalodon yang telah hidup jutaan tahun muncul kembali di Palung Mariana.

Selain Jason Statham, aktor lain yang juga muncul dalam Meg 2: The Trench adalah Cliff Curtis, Skyler Samuels, dan Sienna Guillory. Film yang disutradarai oleh Ben Wheatley akan tayang pada 4 Agustus mendatang.

9. Teenage mutant turtle

Seth Rogen “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem” telah merilis trailer lain, mempratinjau versi baru dari karakter buku komik klasik Donatello, Michelangelo, Leonardo dan Raphael. Film ini akan tayang perdana pada 2 Agustus 2023.

Saudara-saudara reptil disuarakan oleh Micah Abbey (Donatello), Shamon Brown Jr. (Michelangelo), Nicolas Cantu (Leonardo) dan Brady Noon (Raphael).

Suara pendukung termasuk Jackie Chan (Master Splinter), Ayo Edebiri (April O'Neil), Rogen (Bebop), John Cena (Rocksteady), Giancarlo Esposito (Baxter Stockman), Post Malone (Ray Fillet), Paul Rudd (Mondo Gecko) , Maya Rudolph (Cynthia Utrom), Hannibal Buress (Genghis Frog), Rose Byrne (Leatherhead), Ice Cube (Superfly) dan Natasia Demetriou (Wingnut).

Bertempat di selokan dan atap kota New York, "Mutant Mayhem" mengikuti empat kura-kura melalui slinging nun-chuck dan petualangan melempar bintang ninja. Trailer baru mengungkapkan penjahat jahat Superfly, yang merupakan lalat raksasa yang berbicara, ingin kelompok mutannya mengambil alih kota.

Menurut sinopsis film tersebut, “Setelah bertahun-tahun terlindung dari dunia manusia, penyu bersaudara berangkat untuk memenangkan hati warga New York dan diterima sebagai remaja normal melalui tindakan heroik. Teman baru mereka, April O'Neil, membantu mereka menghadapi sindikat kejahatan misterius, tetapi mereka segera menguasai diri ketika pasukan mutan dilepaskan ke arah mereka.

Komik “TMNT” pertama kali diadaptasi ke layar lebar pada tahun 1987 dengan serial televisi animasi dengan nama yang sama. Pada tahun 1990, film live-action pertama dirilis, diikuti oleh "Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze" tahun 1991 dan "Teenage Mutant Ninja Turtles III" tahun 1993.

