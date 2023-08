The Meg 2: The Trench, Aksi Jason Statham Kembali Adu Hiu Raksasa

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi pecinta film dengan premis sains fiksi bertema monster dan memacu adrenalin, film yang diperankan oleh Jason Statham ini akan menjadi hiburan yang dinanti.

Jonas Taylor, yang diperankan oleh Jason Statham, akan kembali akan berhadapan dengan hiu purba megalodon. Hewan yang sangat besar itu bahkan mampu mengalahkan dinosaurus.

Bersama dengan Jiuming Zhang, yang diperankan aktor China Wu Jing memimpin tim peneliti yang berani dalam penyelaman eksplorasi ke kedalaman laut terdalam.

Eksplorasi mereka berubah menjadi kekacauan ketika operasi tambang ilegal mengancam misi mereka dan memaksa mereka terjebak di dalam pertempuran berisiko tinggi untuk bertahan hidup.

Diadu dengan monster hiu Megalodon kolosal dan penjarah Jonas dan kawan-kawannya harus berlari lebih cepat, dan berenang lebih cepat serta mencari cara menghindari serangan predator tanpa ampun.

Film yang mengadaptasi novel karya Steve Alten ini berfokus pada cerita upaya manusia untuk menjelajahi dunia bawah laut yang masih menyimpan banyak misteri. Film ini mengambil penokohan yang lengkap seperti menyertakan karakter laki-laki macho, perempuan tangguh, bocah polos, karakter yang cerdas, kocak dan konyol.

Dengan biaya produksi hampir US$150 juta, film ini secara visual masih kental dengan efek komputernya. Adapun, selayaknya film bergenre fiksi, film ini juga mengesampingkan logika dan realita, dalam penyelaman di kedalaman ribuan meter tanpa alat bantu yang tidak masuk akan, dan di samping cerita bahwa masih ada berbagai hewan purba yang masih hidup di masa kini.

Namun, The Meg 2 cukup sukses mengombinasikan elemen aksi yang pas, teror, dan humor menjadi satu. Jump scare dan kesan berdarah-darah dalam film ini pun tak seekstrem film bertema serangan hiu pada umumnya, sehingga masih bisa dinikmati dan menghibur penontonnya.

Selain Jason Statham, film produksi Warner Bros. Pictures ini juga turut dibintangi Sophia Cai dan Page Kennedy yang bermain dalam The Meg sebelumny. Selain itu ada juga Sergio Peris-Mencheta dari film "Rambo: Last Blood”, Skyler Samuels dari film "The Gifted”, dan Cliff Curtis dari film “Avatar”.

“Meg 2: The Trench” disutradai oleh Ben Wheatley yang sebelumnya mengerjakan film “In the Earth" dan "Free Fire”, dan ditulis olehe Jon Hoeber dan Eric Hoeber yang sebelumnya turut menulis naskah “The Meg” dan “Transformers: Rise of the Beasts” serta Dean Georgaris sebagai penulis di “The Meg” dan “Lara Croft: Tomb Raider – The Cradle of Life”.

Film ini diproduseri oleh Lorenzo di Bonaventura yang sebelumnya juga turut memproduseri “The Meg” dan “Bumblebee”, dan Belle Avery yang memproduseri “The Meg” dan “Before the Devil Knows You’re Dead”.

Film "The Meg 2: The Trench" juga sudah dirilis secara resmi di seluruh bioskop Indonesia mulai Rabu (2/8/2023). Jadi, sudah siap dimakan Megalodon?

