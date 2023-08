Lirik dan Chord Resah Jadi Luka yang Mungkin Belum Kamu Ketahui

Bisnis.com, JAKARTA - Resah jadi luka adalah lagu yang dinyanyikan oleh daun jatuh. Lagu ini ditulis oleh Daun Jatuh dan dirilis pada 3 Juli 2018. Lagu Resah Jadi Luka dirilis di akun YouTube Daun Jatuh. Selain lagu tersebut, Daun Jatuh juga merilis lagu-lagu lainnya, seperti Tak Selaras, Antara Pagi dan Kau dan Momen.

Lagu ini sudah diputar sebanyak lebih dari 69 juta kali di platform musik Spotify. Lagu Resah Jadi Luka dari Daun Jatuh memiliki lirik yang puitis dengan makna yang sangat mendalam. Lagu ini menceritakan tentang kesedihan yang sangat mendalam karena kepergian seseorang yang dia sayang.

Chord lagu Resah Jadi Luka - Daun Jatuh

[Intro]

C F C F



C F

ku menemukanmu saat ku terjebak

C F

di situasi yang membuatku resah

C

kau merangkulku

F

disaat yang lain menindasku

C F

ingin rasanya aku selalu bersamamu



G

tapi mengapa tiba tiba seakan

C G/B Am

kau pergi

Em Am

melepas rangkulanmu dan berhenti

F G

melindungiku tanpa sebab



[Chorus]

C G/B Am G F G C

mungkin alam semesta tak menerimanya

C G/B Am G F G C

dan waktu tak memberi kesempatannya

G Am G

tapi setidaknya kau telah merubahku

F G C F

dari resah menjadi luka



C F

ku menemukanmu saat ku terjatuh

C F

ke dalam ruang yang penuh kepahitan

C

kau melindungiku

F

disaat yang lain menyerangku

C

ingin rasanya aku

F

melihatmu disetiap langkahku



G

tapi mengapa tiba tiba seakan

C G/B Am

kau pergi

Em Am

melepas rangkulanmu dan berhenti

F G

melindungiku tanpa sebab



[Chorus]

C G/B Am G F G C

mungkin alam semesta tak menerimanya

C G/B Am G F G C

dan waktu tak memberi kesempatannya

G Am G

tapi setidaknya kau telah merubahku

F G F G Am G

dari resah menjadi luka

F G Am G

ha a aa



F G

namun aku akan tetap disini

Am G

menunggu alam semesta menerima

F G

dan angin membawakan jawabannya

Am G

karena detak jantung dan nadiku

F C F C F

akan selalu merindukanmu

itulah lirik dan chord lagu Resah Jadi Luka yang mungkin belum kamu ketahui.

