10 Pantai Terpanjang di Dunia, Ada yang Hingga 254 Kilometer

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi para pecinta pantai, ini adalah tempat terbaik untuk berlibur dan healing.

Sekadar berjemur, berjalan di pantai atau memandang sunset dan sunrise bisa jadi pilihan yang menarik bagi para pecinta pantai ini.

Tapi tidak semua pantai sama. Mereka bisa terdiri dari kerikil, sirap, kerikil dan, yang paling penting, pasir.

Baca Juga Daftar Hotel di Kuta Lombok dengan Akses Langsung ke Pantai

Bukan hanya itu saja, namun ukuran pantai juga sangat berbeda.

Lokasi tersebut bisa berupa tempat tersembunyi yang relatif kecil, namun juga merupakan area yang sangat panjang dan membentang hingga puluhan kilometer/mil.

Biasanya, di sepanjang pantai panjang itulah pariwisata paling berkembang pesat. Hotel, restoran, bar, toko, dll semuanya lama berada di dekat pantai.

Baca Juga Pantai Pasir Putih PIK 2: Informasi Umum dan Tips Berkunjung

Berikut deretan pantai terpanjang di dunia dilansir dari all top everything

1. Praia do Cassino, Brasil

Perbesar

Panjang 254 km / 158 mil

Lokasi: Rio Grande do Sul, Brasil

Praia do Cassino (“Pantai Cassino”) adalah pantai terpanjang di dunia. Pantai ini terletak di negara bagian Rio Grande do Sul, Brasil paling selatan. Membentang sepanjang 254 km / 158 mil dari utara kota Cassino (yang merupakan nama pantai tersebut) hingga ke selatan hingga disela oleh sungai Arroyo Chuy yang menandai perbatasan antara Brasil dan Uruguay.

2. Pantai Pulau Padre, AS

Perbesar

Panjang 182 km / 113 mil

Lokasi: Texas, AS

Pantai Pulau Padre adalah pantai terpanjang kedua di dunia. Pada saat yang sama, itu juga merupakan pantai terpanjang di Amerika Serikat. Pantai menandai pantai Pulau Padre, sebuah pulau tipis di lepas daratan Texas. Itu membentang dari bagian tepi laut Corpus Christi, Texas sampai ke Brazos Santiago Pass, hampir mencapai perbatasan AS-Meksiko. Oleh karena itu, pantai ini mencapai panjang 182 km / 113 mil yang mengesankan.

3. Pantai Sembilan Puluh Mile, Australia

Perbesar

Panjang 151 km / 94 mil

Lokasi: Victoria, Australia

Kota Terbesar di Tepi Pantai: Loch Sport

Namanya tidak cukup memberi penghargaan pada Pantai Ninety Mile di Australia, karena pantai tersebut sebenarnya berukuran 94 mil atau 151 km. Hal ini menjadikan pantai ini sebagai pantai terpanjang di Samudera Pasifik. Terletak di negara bagian Victoria, Australia, di pantai Tenggara negara tersebut, di sebelah timur Melbourne dan di selatan tiga taman nasional terbesar di Australia (Taman Nasional Yarra Ranges, Taman Nasional Snowy River & Taman Nasional Kosciuszko). Anda dapat menemukan beberapa kota kecil di tepi pantai tepat di pantai.

4. Pantai Cox's Bazar, Bangladesh

Perbesar

Panjang 120 km / 75 mil

Lokasi: Divisi Chittagong, Bangladesh

Pantai Cox's Bazar adalah pantai terpanjang keempat di dunia. Pada saat yang sama, pantai ini merupakan pantai terpanjang di Samudera Hindia dan di seluruh Asia. Nama pantai ini diambil dari kota Cox's Bazar, yang terletak di Divisi Chittagong Bangladesh. Di sanalah pantai dimulai. Kemudian membentang ke Selatan di sepanjang Taman Nasional Himchari sebelum disela oleh Kanal Reju setelah sepanjang 120 km / 75 mil.

5. Grand Strand, AS

Perbesar

97 km / 60 mil

Lokasi: Carolina Selatan, AS

Grand Strand adalah pantai Amerika lainnya yang masuk dalam 10 besar pantai terpanjang di dunia. Grand Strand juga merupakan pantai terpanjang di Pantai Timur AS yang membentang sepanjang 97 km atau 60 mil di pesisir negara bagian Carolina Selatan, AS, dari Little River hingga Teluk Winyah. Pantai yang paling terkenal menampilkan Pantai Myrtle, kota wisata populer di wilayah tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News