Waspada, Stres Bisa Picu Penyakit Jantung, Diabetes, dan Hipertensi

Bisnis.com, JAKARTA - Stres merupakan kondisi mental yang bisa merembet ke mana-mana, termasuk penyakit fisik. Ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh stres, seperti penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi.

Seseorang yang semakin sibuk dan penuh tekanan, cenderung meremehkan dampak stres terhadap kesehatan. Padahal, stres dapat memberikan dampak jangka panjang yang merugikan bagi kesehatan jantung, meningkatkan risiko diabetes, dan hipertensi.

Setiap orang penting memahami bahwa stres bukanlah hal yang sepele, melainkan faktor serius yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesejahteraan tubuh kita secara keseluruhan.

Dilansir dari Times of India, menurut WHO, penyakit kardiovaskular adalah penyebab utama kematian secara global. Ada beberapa contoh baru-baru ini, yakni di India, menurut Studi Global Burden of Disease 1990-2016, satu dari empat kematian disebabkan oleh masalah jantung. Beberapa tokoh publik yang terkenal di mancanegara meninggal karena masalah jantung.

Banyak yang menyalahkan gaya hidup kurang gerak untuk risiko awal penyakit jantung. Walaupun memang benar, ada berbagai faktor lainnya. Salah satunya adalah peran stres dalam kehidupan yang cenderung diremehkan sebagian orang.

Menurut ahli bedah jantung di Rumah Sakit Global Dr. Chandrashekhar Kulkarni, stres dalam bentuk apa pun, seperti sosial, psikologis, emosional, dan finansial, dapat melukai jantung. Bahkan, situasi stres saat bermain game dengan adrenalin tinggi dapat memengaruhi jantung karena dapat melukai mikroskopis di pembuluh darah.

Tidak hanya melukai jantung, hipertensi dan diabetes juga disebabkan oleh stres berkepanjangan. Menurut Ketua Cardiac Science di Paras Hospital Dr. Harinder K. Bali, orang dewasa mudah berada di bawah tekanan mental dan fisik yang konstan karena tuntutan banyak tanggung jawab. Untuk mengurangi risiko dan mencegah serangan jantung dini adalah memodifikasi gaya hidup.

Ada banyak hal dalam mengatasi risiko ini. Para dokter banyak merekomendasikan melakukan olahraga intensitas sedang hingga intens. Olahraga ini contohnya jogging, bersepeda, yoga, aerobik, berenang, dan lainnya. Tidak cukup dengan olahraga saja, Anda juga perlu melakukan diet yang seimbang.

Pola makan yang baik merupakan kunci untuk mendapatkan jantung yang sehat. Kurangi junk food lalu menggantinya dengan makanan-makanan sehat, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan lainnya. Anda juga perlu menghindari makanan yang mengandung lemak jahat.

Hal yang paling penting lainnya untuk mengelola stres adalah melakukan istirahat. Anda tidak boleh terlalu pusing dengan kehidupan profesional atau penyebab stres lainnya dan tidak melakukan istirahat. Sekadar melakukan hobi sederhana bisa mengurangi stres Anda. Jika terlalu sulit, hubungi lah profesional, seperti psikolog, untuk mengatasi kondisi stres tersebut. (Salma Permata Dewi)

