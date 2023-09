Sinopsis Film Drakor A Time Called You, Cerita Jeon Yeo Bin Pergi ke Masa Lalu

Bisnis.com, JAKARTA - Drama Korea A Time Called You baru saja dirilis di Netflix kemarin, Jumat (8/9/23), dan langsung merilis semua episodenya. Drama ini menceritakan tentang seseorang yang pergi ke masa lalu.

Film A Time Called You merupakan drama versi Korea dari drama Taiwan berjudul Someday or One Day yang dirilis di CTV dari tahun 2019 hingga 2020. Dilansir dari Newsis, NPO Entertainment dan Lian Contents mengumumkan pada 2021 bahwa mereka menyelesaikan kontrak hak cipta remake untuk drama tersebut. Selain NPO Entertainment dan Lian Contents, Studio Flow juga turut serta memproduksi drama ini.

Di Taiwan, drama Someday or One Day mencatat rating pemirsa rata-rata sebesar 4,16% di kalangan wanita berusia 25 hingga 49 tahun.

Saat ditayangkan di Star Chinese Channel (SCC) Grup Channel Fox Taiwan, episode terakhir mencatat rata-rata rating pemirsa tertinggi sebesar 1,01% di antara wanita berusia 25 hingga 49 tahun dan rata-rata keseluruhan rating memecahkan rating tertinggi untuk sebuah drama di SCC. Diharapkan pembuatan ulangnya di Korea Selatan juga menghasilkan rating yang memuaskan.

Dilansir dari Spot TV News, pada 2022, Ahn Hyo Seop, Jeon Yeo Bin, dan Kang Hoon mengonfirmasi bahwa mereka akan tampil di A Time Called You. Netflix pun juga mengonfirmasi produksi drama ini. Akhirnya, drama ini berhasil tayang di Netflix kemarin.

Ahn Hyo Seop, Jeon Yeo Bin, dan Kang Hoon merupakan aktor terkenal di Korea Selatan maupun internasional. Mereka banyak membintangi drama-drama terkenal. Hyo Seop baru saja menyelesaikan drama Dr. Romantic 3, Yeo Bin terkenal di Vincenzo, dan Kang Hoon di Red Sleeve. Hyo Seop dan Yeo Bin akan memerankan dua orang yang berbeda dengan wajah yang sama.

Drama romansa fantasi ini menceritakan tentang Han Jun Hee (Jeon Yeo Bin) yang terus berduka karena kematian pacarnya, Koo Yeon Jun (Ahn Hyo Seop), 1 tahun yang lalu. Dia masih belum melupakan kematian pacarnya dan sangat merindukannya.

Suatu hari, entah bagaimana, Jun Hee melakukan perjalanan kembali ke tahun 1998. Dia menemukan dirinya sebagai siswa sekolah menengah Kwon Min Ju (Jeon Yeo Bin). Di sekolah, dia bertemu siswa bernama Nam Si Heon (Ahn Hyo-Seop).

Jun Hee terkejut karena Si Heon sangat mirip dengan mendiang pacarnya, Yeon Jun. Si Heon adalah orang yang ramah dan menarik secara fisik. Dia dipuja oleh para siswi.

Di sisi lain, teman Si Heon yang bernama Jung In Gyu (Kang Hoon) sudah menyukai Min Ju sejak lama. Ternyata, Si Heon juga menyukai Min Ju diam-diam.

Apakah Jun Hee yang menjadi Min Ju akan menerima begitu saja? Bagaimana ya kelanjutan cerita cinta segitiga mereka? Tonton A Time Called You hanya di Netflix! (Salma Permata Dewi)

