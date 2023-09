Ini Dia, 20 Sutradara Terkaya di Dunia, Paling Kaya Hartanya Tembus Rp150 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA - Sutradara film memiliki peran penting dalam kesuksesan sebuah film. Meskipun kadang keberadaan mereka tidak terlalu diperhatikan.

Tapi, tahukah Anda, banyak sutradara yang mendulang cuan dari profesinya yang digelutinya bertahun-tahun?

Semisal, Tyler Perry, menghasilkan sebagian besar uang mereka dari penyutradaraan.

Lantas, siapa sutradara terkaya di dunia?

Dengan kekayaan bersih sebesar US$10 miliar, sutradara dan pencipta Star Wars George Lucas sejauh ini merupakan sutradara terkaya di dunia.

Selain karyanya yang paling terkenal, dia juga mendirikan waralaba Indiana Jones dan perusahaan produksi LucasFilm, yang ia jual ke Disney pada tahun 2012.

Dengan kekayaan bersih US$8 miliar , sutradara terkaya kedua di dunia adalah Steven Spielberg yang legendaris. Di urutan ketiga adalah sutradara The Lord Of The Rings Peter Jackson dengan US$1,5 miliar, sementara sutradara Titanic dan Avatar James Cameron berada di urutan keempat dengan US$800 juta.

Berikut 20 sutradara terkaya di dunia

George Lucas (kekayaan bersih: $10 miliar) Steven Spielberg (kekayaan bersih: $8 miliar) Peter Jackson (kekayaan bersih: $1,5 miliar) James Cameron (kekayaan bersih: $800 juta) Tyler Perry (kekayaan bersih: $800 juta) Michael Bay (kekayaan bersih: $450 juta) Mel Gibson (kekayaan bersih: $425 juta) Francis Ford Coppola (kekayaan bersih: $400 juta) Ridley Scott (kekayaan bersih: $400 juta) Ivan Reitman (kekayaan bersih: $300 juta) JJ Abrams (kekayaan bersih: $300 juta) Christopher Nolan (kekayaan bersih: $250 juta) Frank Marshall (kekayaan bersih: $250 juta) Keluarga Wachowski (kekayaan bersih: $225 juta) Alfred Hitchcock (kekayaan bersih: $200 juta) Martin Scorsese (kekayaan bersih: $200 juta) Rob Reiner (kekayaan bersih: $200 juta) Roland Emmerich (kekayaan bersih: $200 juta) Ron Howard (kekayaan bersih: $200 juta) Todd Phillips (kekayaan bersih: $200 juta)

