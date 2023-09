Kisah Hidup Michael Gambon, Pemeran Dumbledore dalam Film Harry Potter yang Meninggal Dunia

Bisnis.com, JAKARTA – Aktor Michael Gambon, pemeran Dumbledore dalam enam film "Harry Potter" terakhir, meninggal dunia pada usia 82 tahun, Kamis (28/9/2023).

Dilansir dari laman CBS News, Jumat (29/9/2023), dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan atas nama istrinya, Lady Anne Gambon, dan putranya, Fergus, humas Clair Dobbs mengatakan bahwa keluarga tersebut "sangat terpukul dengan berita duka ini," dan menambahkan bahwa "suami dan ayah tercinta" tersebut telah meninggal dunia dengan tenang di sebuah rumah sakit dengan istri dan putranya di sisinya karena menderita pneumonia.

Perjalanan karier Michael Gambon

Dalam perjalanan kariernya selama puluhan tahun, Gambon telah dianugerahi empat penghargaan BAFTA televisi Inggris, yang membawanya ke berbagai peran di televisi, film, radio, dan panggung.

Perannya sebagai kepala sekolah dan penyihir Hogwarts dalam film Harry Potter membuatnya menjadi wajah yang tidak asing lagi bagi penggemar film ini. Dia menggantikan aktor Richard Harris dalam peran tersebut, yang meninggal pada tahun 2002 setelah memerankan Dumbledore dalam dua film pertama Harry Potter.

Gambon pernah mengakui bahwa dia tidak pernah membaca satu pun dari buku-buku terlaris JK Rowling, dengan alasan bahwa lebih aman untuk mengikuti naskahnya daripada terlalu terpengaruh oleh kisah-kisah Harry Potter dalam bentuk cetak.

Hal itu tidak menghalanginya untuk mewujudkan semangat Profesor Dumbledore, penyihir kuat yang berjuang melawan kejahatan untuk melindungi murid-muridnya.

Sebelum dikenal sebagai dumbledore dalam film Harry Potter, dia telah lama dikenal sebagai salah satu aktor terkemuka Inggris. Karyanya meliputi TV, teater, dan radio, dan dia membintangi puluhan film dari "Gosford Park" hingga "The King's Speech" dan film animasi keluarga "Paddington."

Gambon dianugerahi gelar ksatria atas jasanya dalam dunia drama pada tahun 1998, dengan gelar Sir Michael Gambon.

Kisah hidup Dumbledore sebelum kematian

Lahir di Irlandia pada 19 Oktober 1940, Gambon dibesarkan di London dan awalnya dibesarkan sebagai insinyur, mengikuti jejak ayahnya. Namun kemudian dia memulai debut teaternya dalam produksi "Othello" di Dublin.

Pada tahun 1963, dia mendapat kesempatan besar pertamanya lewat peran kecil dalam "Hamlet," produksi pembuka National Theatre Company, di bawah sutradara Laurence Olivier yang legendaris.

Setelah itu, Gambon menjadi aktor panggung terkenal dan menerima banyak pujian karena penampilannya dalam "Life of Galileo" yang disutradarai oleh John Dexter. Dia sering mendapat berbagai penghargaan dan berhasil memenangkan penghargaan Laurence Olivier sebanyak tiga kali dan Critics' Circle Theatre Awards sebanyak dua kali.

Sebagai aktor multitalenta, Gambon juga merupakan penerima empat penghargaan British Academy of Film and Television Arts yang didambakan untuk karya televisinya.

Nama Michael Gambon semakin dikenal di Inggris setelah peran utamanya dalam serial BBC tahun 1986 "The Singing Detective," yang ditulis oleh Dennis Potter dan dianggap sebagai drama televisi klasik Inggris. Gambon memenangkan BAFTA sebagai aktor terbaik untuk peran tersebut.

Gambon adalah seorang aktor yang serba bisa, namun dia pernah mengatakan kepada BBC bahwa dia lebih suka memerankan "karakter jahat". Dia memerankan gangster Eddie Temple dalam film thriller kriminal Inggris "Layer Cake", dan bos kejahatan setan dalam "The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover" karya Peter Greenaway.

Dia juga berperan sebagai Raja George V dalam film drama tahun 2010 "The King's Speech." Pada tahun 2015, dia kembali ke karya-karya J.K. Rowling, dengan mengambil peran utama dalam adaptasi TV dari bukunya "The Casual Vacancy."

Karena usianya yang semakin menua dan kemampuan untuk mengingat dialog yang semakin buruk, Gambon pensiun dari panggung pada tahun 2015. Dia pernah mengatakan kepada Majalah Sunday Times: "Ini adalah hal yang mengerikan untuk diakui, tapi saya tidak bisa melakukannya. Hal itu menghancurkan hati saya."

