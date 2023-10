Tren Liburan Orang Indonesia Kian Naik 2 Kali Lipat

Bisnis.com, JAKARTA – SiteMinder, platform penjualan hotel terbuka terdepan di dunia, telah merilis hasil riset konsumen terbesar di dunia mengenai akomodasi edisi 2023.

Riset ini menunjukkan bahwa 93% wisatawan Indonesia berniat untuk bepergian setidaknya dalam jumlah yang sama seperti yang mereka lakukan selama setahun terakhir dan hampir dua pertiga (65%) dari mereka berniat untuk bepergian lebih sering dari sebelumnya.

Selain itu, jumlah orang yang berencana untuk bepergian ke luar negeri telah meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 10% tahun lalu menjadi 25% tahun ini.

Temuan ini dimuat dalam SiteMinder’s Changing Traveller Report 2023, dengan menganalisis lebih dari 10.000 wisatawan yang disurvei di seluruh dunia termasuk Indonesia dan 11 negara lainnya.

Laporan ini menjadi dasar dari empat karakteristik utama yang mendasari rencana perjalanan dan motivasi yang akan berdampak pada industri akomodasi global selama setahun mendatang, yaitu:

1. Petualang gigih (the enduring explorer): berkomitmen untuk bepergian, terlepas dari kebutuhan biaya hidup

2. Penyuka teknologi digital (the digital dependent): bergantung pada teknologi baru dan terikat pada perangkat

3. Pencari pengalaman sensasional (the memory maker): bersemangat dan ‘berinvestasi’ pada pengalaman

4. Kolaborator komunikatif (the conscious collaborator): pendukung terbesar industri akomodasi dan komunitas

Dalam hal akomodasi dan terlepas dari inflasi, 97% wisatawan Indonesia mengatakan bahwa mereka senang menghabiskan uang di luar biaya kamar mereka.

Temuan ini tidak terlalu mengejutkan, mengingat 93% wisatawan lokal mengatakan bahwa apa yang mereka butuhkan dari akomodasi mereka telah berubah dalam setahun terakhir. ‘Pengalaman terbaik’ adalah apa yang paling mereka inginkan saat ini.

Selain itu, 1 dari 2 wisatawan mengakui bahwa saat ini, ruang untuk keluarga dan teman merupakan salah satu akomodasi terpenting yang mereka harapkan dari tempat yang mereka inapi.

Di tingkat global, akomodasi menjadi destinasi tujuan tersendiri bagi wisatawan. Setidaknya 1 dari 2 wisatawan, terutama wisatawan internasional, ingin menghabiskan 'sebagian besar waktu' atau 'banyak waktu' untuk berada di penginapan mereka saja. Tren ini bahkan lebih tinggi di kalangan orang Indonesia, yang mencapai 72%.

Regional Vice President SiteMinder untuk Asia Pasifik, Bradley Haines, mengatakan penelitian ini menegaskan kemajuan sektor perjalanan Indonesia dan peran penting yang dimainkan oleh penyedia akomodasi.

"Berbeda dengan beberapa tahun terakhir, kami melihat niat yang lebih kuat dari wisatawan Indonesia untuk bepergian ke luar negeri saja dan mengalokasikan dana untuk hal tersebut, bahkan di tengah tekanan inflasi," ujar Haines pada Konferensi Pers Peluncuran SiteMinder Changing Traveler Report 2023, Selasa (3/10/2023).

"Selain itu, kami melihat penyedia akomodasi memainkan peran yang lebih penting daripada sebelumnya. Pada tujuh dari sepuluh wisatawan lokal, akomodasi akan berfungsi sebagai tujuan," tambahnya.

Sementara 73% wisatawan Indonesia akan toleran dengan penyedia akomodasi yang memiliki standar pelayanan lebih rendah, mengingat adanya kekurangan staf. Temuan mendasar dari SiteMinder's Changing Traveller Report 2023 ini menggarisbawahi bahwa sektor akomodasi dianggap tertinggal dari industri lain dalam hal teknologi.

Hampir 60% wisatawan berpendapat bahwa industri akomodasi rata-rata tertinggal dalam hal adopsi teknologi, sementara 92% setuju bahwa pengalaman pemesanan dan masa inap mereka bisa lebih baik jika properti akomodasi dapat lebih memahami teknologi.

Riset SiteMinder telah menemukan bahwa penggunaan teknologi di kalangan wisatawan meliputi:

- Artificial Intelligence (AI)

Lebih dari separuh wisatawan, termasuk lebih dari dua pertiga milenial, memiliki kemungkinan besar dalam menggunakan AI untuk menghasilkan rekomendasi akomodasi. Wisatawan Indonesia bahkan lebih reseptif dengan 83% cenderung menggunakan AI untuk menghasilkan rekomendasi akomodasi.

- Media Sosial

70% wisatawan, termasuk 9 dari 10 Generasi Z, mengatakan bahwa media sosial mempengaruhi cara mereka menemukan akomodasi. Angka ini meningkat menjadi 97% di antara orang Indonesia, menjadikan mereka yang paling mungkin dipengaruhi oleh media sosial daripada wisatawan lain secara global selama proses menemukan akomodasi.

- Situs Pemesanan

Sementara 88% wisatawan lokal akan mengatur akomodasi mereka dengan memesan secara online, lebih dari setengahnya mengatakan bahwa mereka belum melanjutkan pemesanan karena pengalaman yang buruk. Proses yang sulit dan waktu loading yang lama tergolong faktor yang menentukan buruknya pengalaman wisatawan dalam melakukan pemesanan.

"Riset SiteMinder menyoroti sejauh mana budaya digital-first Indonesia. Wisatawan Indonesia saat ini tidak hanya sangat bergantung pada digital, tetapi juga secara sadar dan terus-menerus memiliki keinginan kuat untuk menciptakan kenangan selama mereka masih memiliki privilege untuk berwisata,” Ujar Haines.

“Melalui riset kami, kami sekarang tahu bahwa mereka menganggap industri akomodasi berada di belakang dalam hal adopsi teknologi, dan penyedia akomodasi harus melihat ini sebagai ajakan untuk berinvestasi dalam modern technology commerce yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan saat ini," tutup Haines. (Kresensia Kinanti)

