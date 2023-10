Hari Penglihatan Sedunia, 5 Tips Menjaga Kesehatan Mata

Bisnis.com, JAKARTA – Hari Penglihatan Sedunia atau World Sight Day (WSD) diperingati setiap tahunnya pada minggu kedua bulan Oktober dan pada tahun 2023 Hari Penglihatan Sedunia diperingati pada tanggal 11 Oktober.

Dikutip website resmi International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB), peringatan Hari Penglihatan Sedunia tahun 2023 memiliki tujuan untuk memberikan dorongan kepada para pengusaha untuk memperhatikan kesehatan mata para karyawannya agar dapat memberikan manfaat bagi keselamatan, kesejahteraan dan produktivitas para karyawan.

Peringatan ini ingin memotivasi para pengusaha agar dapat menyediakan perawatan mata yang berkualitas serta memperhatikan kesehatan mata para karyawannya di era digital yang serba cepat saat ini, dimana mata menanggung beban terberat akibat paparan layar yang terlalu lama maupun debu dan polusi.

Namun menjaga kesehatan mata dapat kita terapkan dari hal-hal kecil yang sekiranya membantu. 5 tips berikut dapat membantu seseorang menjaga kesehatan mata.

1. Ikuti Aturan 20-20-20

Paparan layar digital dalam waktu lama dapat menyebabkan ketegangan mata yang bermanifestasi sebagai penglihatan kabur, mata kering, sakit kepala dan kelelahan.

Untuk mengatasinya, setiap 20 menit, istirahatlah selama 20 detik dan fokuslah pada sesuatu yang berjarak 20 kaki. Latihan sederhana ini melemaskan otot mata dan meminimalkan ketegangan mata.

2. Kenakan Kacamata Hitam Dengan Perlindungan UV

Sinar ultraviolet (UV) matahari dapat membahayakan mata dan meningkatkan risiko katarak dan penyakit mata lainnya. Kapan pun keluar saat cuaca cerah atau bahkan saat berawan (karena sinar UV dapat menembus awan), kenakan kacamata hitam yang menghalangi 100% sinar UVA dan UVB.



3. Pertahankan Pola Makan Seimbang

Makanan kaya nutrisi memainkan peran penting dalam kesehatan mata. Gabungkan makanan yang kaya vitamin C dan E, asam lemak omega-3, seng dan lutein ke dalam makanan. Termasuk buah jeruk, sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, biji-bijian, ikan berminyak dan telur. Jenis makanan ini tidak hanya mendukung penglihatan tetapi juga mengurangi risiko degenerasi makula terkait usia dan katarak.



4. Tetap Terhidrasi

Dehidrasi dapat menyebabkan mata kering, suatu kondisi di mana mata tidak menghasilkan cukup air mata atau kualitas air mata yang tepat. Untuk mencegahnya, minumlah banyak air sepanjang hari. Selain itu, hindari konsumsi minuman berkafein atau beralkohol secara berlebihan karena dapat memperparah dehidrasi.

5. Praktikkan Kebersihan yang Baik

Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memegang lensa kontak. Bersihkan kotak lensa kontak secara teratur dan ganti setiap tiga bulan.

Hindari tidur dengan lensa kontak, kecuali jika lensa tersebut dirancang khusus untuk digunakan semalaman. Biasakan untuk menghapus riasan setiap malam, pastikan tidak ada residu yang tertinggal yang dapat mengiritasi mata.

