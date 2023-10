Ini Dia Apartemen Termahal di Dunia, Harganya Capai Rp6,8 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA - Apartemen merupakan salah satu hunian yang cukup prestise di belahan negara manapun, termasuk Indonesia.

Apalagi, banyak apartemen yang menyediakan fasilitas fantastis untuk penghuninya.

Umumnya tipe apartemen termahal adalah penthouse. Di Indonesia mungkin harganya bisa mencapai ratusan miliar.

Tapi, tahukah Anda ada deretan penthouse di apartemen yang harganya fantastis dan geleng kepala?

Tentu saja apartemen tersebut menyediakan layanan kelas atas sehingga berani membanderol harga tinggi.

Di jantung Kerajaan Monaco ada apartemen yang harganya tak tertandingi dibandingkan apartemen manapun yang ada di dunia ini, yakni Penthouse Menara Odeon.

Dianggap sebagai apartemen termahal di dunia, apartemen ini menawarkan pengalaman hidup yang luar biasa.

Diresmikan pada tahun 2015 setelah enam tahun desain dan konstruksi yang intens, Menara Odeon setinggi 170 meter adalah gedung pencakar langit dengan 49 lantai.

Bangunan ini dengan cepat memantapkan dirinya sebagai salah satu bangunan paling simbolis di Kerajaan Monaco. Menjulang megah di atas Côte d'Azur, bangunan arsitektur ini secara sempurna memadukan modernisme desain kontemporer dengan inovasi teknologi mutakhir.

Odéon memberikan layanan pramutamu 24/7, parkir valet mulai pukul 07.00 hingga 23.00. Jarang sekali, layanan penyediaan mobil dengan sopir untuk sehari. Belum lagi SPA seluas 1800 m², dengan kolam renang dalam ruangan dan pusat kebugaran dengan ruang penguatan otot, ruang latihan kardio, area spinning dan ruang pribadi untuk pelatih pribadi.

Apartemen ini memiliki ruang tamu mewah seluas 3.300 m², yang terbentang megah di lima lantai, menghadap ke Teluk Monaco yang indah.

Selain besarnya, penthouse ini juga memamerkan prestise dan kecanggihan. Menawarkan pemandangan panorama 360 derajat pantai Monegasque dan Italia.

Penthouse Menara Odeon bukan hanya puncak kemewahan, tetapi juga simbol real estate elit. Nilainya yang luar biasa diperkirakan mencapai US$440 juta atau sekitar Rp6,7 triliun, menjadikannya apartemen termahal yang pernah terdaftar.

Namun identitas penyewa ini masih diselimuti misteri.

Selain Odeon Tower, berikut deretan penthouse termahal lainnya

1. Penthouse D, One Hyde Park, London

London adalah rumah bagi Penthouse D, penthouse paling bergengsi kedua di dunia. Pengembang real estat Nick Candy membeli apartemen seluas 18.000 kaki persegi ini seharga $237 juta.

Penthouse David Beckham senilai $20 juta jauh dari penthouse dua lantai dengan luas masing-masing 9.000 kaki persegi, lima kamar tidur, dan dua lantai sekaligus.

2. Penthouse Ritz-Carlton, New York

Penthouse ini, yang terletak di atas Ritz-Carlton di New York, terdiri dari tiga unit berbeda yang, jika digabungkan, mungkin menjadi hunian termahal di kota.

Dengan luas internal 15.434 kaki persegi, penthouse besar ini adalah salah satu penthouse terbesar yang ada. Unit menakjubkan ini sekarang bernilai $118 juta.

3. Woolworth Tower Residence, New York

Woolworth Tower Residence yang dibanderol $110 juta merupakan penthouse termahal keempat di dunia yang lagi-lagi berlokasi di New York City. Ini dulunya adalah salah satu bangunan terbesar dan tertinggi di seluruh planet. Woolworth Tower Residence memiliki fitur mewah seperti sauna dan spa, gudang anggur, dan pusat kebugaran.

Fakta bahwa setiap apartemen memiliki loker anggur berkapasitas 185 botol, merupakan fitur paling menakjubkan yang dimiliki unit ini.

4. House No 1, The Peak, Hong Kong

Jauh dari New York City, untuk peringkat kelima, Hong Kong menjadi rumah bagi House No. 1, The Peak. Rumah No. 1 dibangun oleh Sun Hung Kai Properties dan berlokasi di Hong Kong. Sebuah kolam renang pribadi yang besar, teras atap, taman yang indah, dan jacuzzi adalah fitur-fitur dari hunian mewah ini. Anda akan dapat melihat sekilas Teluk Victoria dari teras atap. Hunian ini memiliki label harga keseluruhan $102 juta.

5. CitySpire Penthouse, New York

CitySpire Penthouse berada di peringkat keenam dalam daftar dengan harga $100 juta. Penthouse berbentuk segi delapan seluas 8.000 kaki persegi ini, yang merupakan bagian dari gedung pencakar langit CitySpire yang mencolok di West 56th Street di New York City, memiliki enam kamar tidur dan sembilan kamar mandi. Fasilitas terbaik unit CitySpire Penthouse meliputi ruang makan besar, galeri seni, ruang film, dan penyimpanan anggur untuk 1.000 botol.

6. 432 Park Avenue Penthouse, New York

Penthouse 432 Park Avenue, yang terbesar dari 104 kondominium yang ditawarkan oleh gedung ini, memiliki langit-langit tinggi, jendela berukuran 10 kaki kali 10 kaki yang memungkinkan penghuninya menikmati pemandangan menakjubkan dari ketinggian 1.200 kaki, lantai kayu ek, konter marmer , dan lantai kamar mandi berpemanas.

Semua kualitas luar biasa dalam satu unit inilah yang menjadi alasan mengapa 432 Park Avenue Penthouse menempati posisi ketujuh dengan banderol harga $95 juta yang dianggap sebagai salah satu listing termahal di New York City saat ini. Fawaz Alhokair membeli penthouse tersebut pada tahun 2016 dan merupakan pemiliknya.

7. One57 Penthouse, New York

One57 adalah contoh luar biasa dari kemewahan gedung pencakar langit Manhattan. Meski baru selesai dibangun, menara ultramewah ini telah menjual dua penthouse mewah dengan harga yang tidak ditentukan yang diperkirakan melebihi $90 juta.

Penthouse New York memiliki fitur atrium kaca dengan dinding yang dapat diayunkan terbuka dan ruang tamu dengan langit-langit setinggi dua kali lipat. Ini memiliki enam kamar tidur dan luasnya 14.000 kaki persegi.

