Review Film Killers Of The Flower, Perebutan Para Koboi di Tanah Minyak

Bisnis.com, JAKARTA - Aktor legenda Leonardo Dicaprio kembali membintangi film terbaru yang diangkat dari sebuah buku terbitan tahun 2017.

Film Killers Of The Flower didasarkan pada buku terlaris tahun 2017 “Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI” yang ditulis oleh jurnalis David Grann.

Judul non fiksi tersebut dinobatkan sebagai salah satu dari 10 buku nonfiksi terbaik tahun 2017 oleh Majalah Time.

Melihat peluang tersebut, Martin Scorsese menggandeng penulis skenario Eric Roth untuk bersama-sama menulis sebuah film dengan judul Killers Of The Flower.

Tidak hanya menulis, film ini juga diproduseri dan disutradarai oleh Martin Scorsese yang merupakan sutradara senior terkenal di film Amerika Serikat.

Film ini akan diperankan oleh Leonardo Dicaprio, Lily Gladstone, Brendan Fraser, Robert De Niro, Jesse Plemons, Louis Cancelmi, Jason Isbell, Pete Yorn, Janae Collins, Tatanka Means, dan Tantoo Cardinal.

Setelah penayangan perdananya pada Festival Film Cannes ke-76 pada bulan Mei lalu, Killers Of The Flower Moon akan tayang perdana di bioskop pada 20 Oktober 2023. Bisnis.com diberikan kesempatan untuk menyaksikan langsung screening film Killers Of The Flower pada 17 Oktober 2023.

Berikut adalah Review Film Killers Of The Flower yang bisa kamu baca sebelum menyaksikan filmnya di bioskop kesayangan kamu.

Ernest burkhart mendatangi Fairfax untuk bertemu pamannya William Hale atau sering dipanggil King. Fairfax adalah kota minyak yang dimiliki oleh masyarakat suku osage. Semua pendatang berkulit putih bekerja di bawah penduduk osage.

Di Fairfax Ernest kemudian diminta untuk belajar tentang bangsa osage oleh pamannya dan bekerja sebagai sopir.

Ernest mulai bekerja sebagai seorang sopir dan bertemu dengan Molly Kyle yang menjadi pelanggannya. Mendengar Ernest pernah menyopiri Molly, pamannya kemudian menyarankan Ernest untuk mendapatkan hati Molly. Hal ini karena molly merupakan putri dari keluarga terkaya di Fairfax.

Ernest dan molly menjadi semakin dekat karena setiap hari molly menjadi pelanggan tetap molly. Ernest memanfaatkan setiap kesempatan untuk menggoda molly dan mendapatkan hatinya.

Untuk mendekati molly, Ernest yang tidak pernah ke gereja mulai pergi ke gereja bersama molly. Tingkahnya yang terlihat aneh dan berbanding terbalik dari molly yang taat akan adat suku osage, membuat molly mulai tertarik dan jatuh cinta.

Ketika keduanya di dalam mobil, Ernest melamar molly. Ernest menyadari jika dia benar-benar mencintai molly. Keduanya pun menikah dengan pesta yang cukup meriah.

Kehidupan keduanya berjalan dengan baik hingga mereka memiliki anak. Namun, Ernest harus dihadapi fakta jika Molly sedang dalam keadaan sakit karena mengidap diabetes.

Sementara Molly harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa salah satu saudara yang bernama Minnie meninggal dunia karena sakit yang telah dideritanya sejak lama.

Kehidupan keduanya kembali berlanjut setelah duka yang cukup panjang bagus Molly dan keluarganya. Molly kini telah memiliki dua anak dan masih berjuang untuk menyembuhkan penyakitnya.

Namun, kehidupannya menjadi kacau ketika saudari molly yang bernama Anna meninggal dunia karena dibunuh. Masyarakat suku osage mulai mempermasalahkan kedatangan bangsa kulit putih dan berjuang untuk menemukan pembunuhan Anna.

Molly menyewa detektif ternama dan menemukan fakta bahwa Anna meninggal dalam kondisi hamil. Namun, tidak beberapa lama detektif tersebut dibunuh oleh seseorang.

Sementara itu, Ernest semakin dituntut pamannya untuk tetap berusaha mendapatkan harta warisan molly. Ernest harus bersaing dengan Bill Smith mantan suami Minnie yang kini menikah dengan Rita yang juga bersaudara dengan Molly, Minnie, dan Anna.

Molly yang kini memiliki tingkat kewaspadaan tinggi karena kematian kedua saudaranya, mulai tidak percaya dengan semua orang termasuk Ernest. Namun, Ernest kembali meyakinkannya dengan ketulusannya yang besar.

Selang beberapa lama dari kejadian tersebut, ibu molly meninggal dunia karena sakitnya yang telah diderita lama. Molly juga telah hamil lagi. Sementara itu, Ernest terus dituntut oleh pamannya untuk terus berjuang mendapatkan harta kekayaan molly.

Seolah-olah di uji, Molly kembali mendapatkan kabar kematian Rita dan iparnya Bill Smith yang tewas di dalam rumahnya yang di bom.

Molly semakin tertekan dengan keadaannya. Ia harus berjuang melawan penyakitnya, mengungkap kebenaran dibalik kasus kematian saudaranya karena polisi sama sekali tidak bertindak, dan juga kepercayaan terhadap orang-orang disekitarnya.

Namun, Molly semakin tidak berdaya dengan penyakitnya dan hanya bisa tetap ditempat. Sementara itu, pembunuhan diluar semakin bertebaran oleh bangsa kulit putih karena memperebutkan uang atau oli money.

Keputusan sutradara Martin Scorsese untuk menyandingkan Leonardo Dicaprio dan Robert De Niro berhasil membuat film yang berdurasi 3.5 jam ini menjadi tidak membosankan.

Leonardo Dicaprio yang harus berakting sebagai seorang keponakan yang patuh terhadap pamannya dan karakternya yang sedikit plin-plan membuat film dengan nuansa 90an tersebut terkesan ringan untuk ditonton. Penggambaran suasana 90-an dalam film dan kekentalan suku osage menjadikan film Killers Of The Flower memiliki daya tarik tersendiri.

Film ini sangat direkomendasikan untuk penyuka film dengan penggambaran pembunuhan secara jelas dan perpaduan antara komedi.

Sementara itu, film ini tidak direkomendasikan untuk anak dibawah umur dan seseorang yang memiliki trauma dengan darah. Bagi kamu yang ingin menonton film ini, pastikan untuk tetap fokus dengan alur ceritanya sehingga kamu bisa memahami jalan cerita film ini. (Ernestina Jesica Toji)

