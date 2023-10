Spektakuler! Ini 10 Berlian Termahal di Dunia, Paling Mahal Tembus Rp1,10 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA - Berlian termahal di dunia sering kali dijual di lelang di seluruh dunia.

Berlian dan batu permata secara konsisten mengalami lonjakan harga saat dibeli dan dijual kembali di lelang.

Lantas berlian apa yang paling mahal di dunia? Ini daftarnya dilansir dari luxuryabode

1. Bintang Merah Muda

Pink Star, berlian berukuran luar biasa, baru-baru ini mencapai prestasi luar biasa dengan menerima tingkat warna Vivid Pink. Batu permata yang luar biasa ini baru saja dijual dengan harga $71 juta di Hong Kong atau sekitar Rp1,10 triliun (kurs Rp15.600).

Lelang di Sotheby's berlangsung sangat menegangkan, hanya berlangsung selama lima menit, dan selama itu berlian merah muda berbentuk oval 59,6 karat memecahkan rekor harga tertinggi yang pernah dibayarkan untuk sebuah permata.

2. Berlian Biru Oppenheimer

Pada tanggal 18 Mei 2016, di Jenewa, berlian Oppenheimer Blue, berlian Vivid Blue terbesar yang pernah ditawarkan di lelang, terjual dengan harga $57,5 juta. Batu megah 14,62 karat ini diberi nama sesuai dengan nama Sir Philip Oppenheimer, mantan ketua De Beers yang termasyhur, yang merupakan pemilik sebelumnya. Daya tarik unik Oppenheimer Blue tidak diragukan lagi membenarkan harga jualnya yang menakjubkan, melebihi perkiraan nilai awal sebesar $35–$45 juta.

3. Berlian Graff Merah Muda

Graff Vivid Pink, berlian potongan zamrud 24,78 karat yang sangat besar, terjual dengan harga $46 juta pada lelang Sotheby's tahun 2010. Graff Vivid Pink dihargai karena warna merah jambu pucatnya yang tidak biasa dan dipasangkan dengan cincin platinum.

4. Berlian Princie

Berlian Princie adalah berlian merah muda intens dengan potongan bantal berukuran sekitar 34,65 karat[1] yang ditemukan 300 tahun lalu di tambang Golconda. Christie's yang melelangnya pada 16 April 2013, saat harganya mencapai 39,3 juta dolar mengatakan bahwa Berlian Princie diyakini sebagai berlian merah muda terbesar keempat di dunia, setelah Daria-i-Noor (c .175 hingga 195 karat), Noor-ol-Ain (c. 60 karat) - yang keduanya merupakan bagian dari Permata Mahkota Iran; keduanya dipotong, menurut para ahli, dari satu c.

Berlian merah muda 242 karat, dan Pink Star (sebelumnya dikenal sebagai Steinmetz Pink), berlian seberat 59,60 karat.

5. Berlian The Orange

Ketika terjual seharga $35,54 juta pada bulan November 2013, berlian oranye terbesar yang pernah dijual di lelang menimbulkan sedikit kegembiraan di industri perhiasan. The Orange mencetak rekor harga per karat tertinggi yang dibayarkan untuk berlian berwarna di lelang, dengan harga hampir $2,4 juta.

Forbes mengklaim bahwa warna api yang unik dari berlian itu sendiri mungkin telah berkontribusi pada rekor harga tertinggi per karat untuk berlian berwarna yang dijual di lelang dengan kecantikan cantik ini.

6. Berlian Terbesar yang Pernah Dijual: 118,28 karat

Mengejutkan bahwa berlian berpotongan oval 118,28 karat tidak memiliki sebutan khusus. Berlian tak berwarna terbesar dan paling berharga yang pernah dijual di lelang, memegang rekor keduanya.

7. Berlian Merah Muda Josephine

Tidak ada yang sebanding dengan penjualan berlian yang memiliki latar belakang yang menyentuh. Menurut CNN, miliarder Joseph Lau membeli berlian berwarna merah muda cerah berbentuk bantal ini dan memberikannya kepada putrinya, yang berusia 7 tahun, sebagai hadiah.

Meskipun label harga $28,5 juta untuk permata 16,08 karat mungkin tampak keterlaluan bagi sebagian besar orang, taipan bisnis ini diketahui membeli perhiasan mahal dan mengganti namanya dengan nama kedua putrinya, Josephine dan Zoe.

8. Berlian “101″

Berlian berbentuk buah pir tak berwarna yang dikenal sebagai "101" dengan berat 101,73 karat dijual di Christie's pada tahun 2013 seharga $26,7 juta. Selain bobot karatnya yang sangat besar, tingkat kejernihan sempurna dan tingkat warna D dari berlian ini memiliki harga yang mahal.

9. Berlian Biru Winston

“Winston Blue” berukuran 13,22 karat dan merupakan berlian biru cerah tanpa cacat terbesar di dunia. Harry Winston membayar $23,8 juta untuk berlian di Christie's. Harga yang harus dibayar untuk berlian biru mencapai rekor global hampir $1,8 juta per karat.

10. Berlian Merah Muda Sempurna

Berlian berpotongan zamrud merah muda mewah 14,23 karat disebut The Perfect Pink. Berlian termahal yang pernah dijual di Asia, terjual dengan harga $23,2 juta pada penjualan Christie's Hong Kong pada tahun 2010. Berlian yang lebih kecil dan tidak berwarna dengan potongan permata digunakan untuk memperkuat kilauan Perfect Pink, yang dipadukan dengan cincin emas putih dan mawar 18 karat .

