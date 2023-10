Pameran Seni Inovatif Imagispace Bertajuk “Long way, together” Hadir di PIK 2

Bisnis.com, BANDUNG – Imagispace adalah pameran seni inovatif hasil karya anak bangsa yang memadukan seni digital interaktif dan teknologi canggih untuk menciptakan pengalaman imersif yang mendalam.

Setelah hadir di Plaza Senayan dengan tema Midsummer Night’s Dream, Imagispace menghadirkan pameran seni inovatif terbarunya di Indonesia Design District, yang berlokasi di PIK 2.

Dengan fokus pada memadukan elemen seni, cahaya, musik, dan teknologi, Imagispace bertujuan untuk memperluas batasan pengalaman seni dan memberikan daya tarik yang memikat bagi para penggemar seni dari segala usia.

Imagispace di IDD merupakan pameran seni inovatif terpusat di mana pengunjung dapat merasakan pengalaman seni yang tidak akan ditemukan dimanapun. Ini merupakan hasil karya anak bangsa yang menggabungkan kreatifitas dan teknologi.

Tema yang dibawa adalah Long way, together yang memiliki makna bagi setiap orang untuk melihat bahwa tidak peduli seberapa gelap dan berat kehidupan yang kita jalani, itu hanyalah sebuah fase.

"Kami dapat memilih untuk hidup dengan penuh harapan dan bersyukur atas teman maupun sosok yang selalu ada bersama kita, bersama-sama kita dapat keluar dari terowongan gelap itu, satu langkah demi satu langkah, menuju masa depan yang lebih indah,” ungkap Cofounder & Creative Director Imagispace, Mervi Sumali.

Pameran seni inovatif di Imagispace IDD akan mengangkat tema ”Long way, together” dengan menghadirkan perjalanan visual melalui 3 konsep ruangan dengan berbagai instalasi artistik dipadukan dengan teknologi yang canggih.

"Eternal Tides: A Journey Through the Wave, the Ocean, and the Sky"

"Eternal Tides" adalah instalasi seni yang mengundang pengunjung dalam perjalanan di mana batas antara air, udara, dan ruang tidak dapat dirasakan. "Eternal Tides" menggambarkan perayaan dari siklus abadi alam, mendorong kita untuk menghargai keajaiban yang ditawarkan di sekililing kita.

“Long way, together”

"Long way, together" adalah pengalaman seni digital interaktif yang mendalam yang merekam perjalanan kehidupan manusia. Instalasi ini akan mengajak pengunjung memasuki dunia di mana pengunjung akan menjadi bagian visual yang melambangkan pasang surut kehidupan. Long Way, together memiliki makna bagi setiap orang untuk dapat melewati segala sisi gelap maupun badai dalam kehidupan, menuju masa depan yang lebih indah.

“Bloom at the Chaos”

"Bloom at the Chaos" adalah instalasi seni digital yang menggabungkan keindahan tenang musim dingin dengan konsep transformasi yang kacau. Instalasi ini mendorong pengunjung untuk merenungkan antara kekacauan dan ketenangan, menyoroti ketangguhan dari semangat manusia yang digambarkan dalam ketenangan musim dingin.

“Kami berharap pengunjung dapat terinspirasi dan teredukasi, ketika masuk ke seni digital dan pengalaman imersif ini. Imagispace siap memberikan hiburan bagi seluruh kalangan masyarakat dan menjadi destinasi wisata baru di Jakarta,” ungkap Mervi.

Bagi Anda yang tertarik, Anda bisa mengunjungi Imagispace IDD yang akan dibuka setiap hari pukul 15.00-21.00 saat weekdays dan pukul 10.00-22.00 saat weekend.

Untuk mengunjungi Imagispace Anda perlu menyiapkan uang sebesar Rp128.000 per orang untuk durasi 90 menit saat weekdays dan Rp150.000 per orang untuk durasi 60 menit saat weekend. Namun, harga tersebut belum termasuk pajak dan biaya admin tiketing.

