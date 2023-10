Kekayaan Mendiang Matthew Perry, Bintang Serial 'Friends' yang Meninggal Dunia

Bisnis.com, JAKARTA - Bintang serial TV sitkom Friends, Matthew Perry, baru saja meninggal dunia pada Sabtu 28 Oktober di usianya 54 tahun.

Semasa hidup, dia berhasil mengumpulkan banyak pundi-pundi cuan dari berbisnis dan berperan menjadi Chandler Bing dalam 10 musim sitkom hit tahun 90-an itu.

Berakting sejak masa remaja, Perry sebelumnya juga pernah membintangi Who's The Boss?, Growing Pains, dan Just the Ten of Us, serta film Fools Rush In berlawanan dengan Salma Hayek dan The Whole Nine Yards berlawanan dengan Bruce Willis.

Awal Karir Matthew Perry

Matthew Perry debut di dunia akting pada usia 18 tahun ketika dia berperan dalam A Night in the Life of Jimmy Reardon bersama River Phoenix. Peran tersebut membuka pintu bagi peran lain sebagai bintang tamu di acara populer seperti Silver Spoons, Growing Pains, dan Empty Nest.

Oleh karena itu, ketika Friends ditayangkan perdana pada 1994, Perry mungkin menjadi pemeran paling terkenal yang kemudian menjadi pemeran Friends paling tenar dalam sejarah TV.

Dia juga pernah membintangi serial reguler Sydney, sebuah sitkom yang dibintangi Perry, Craig Bierko, dan Valerie Bertinelli sebagai peran utama.

Perry berasal dari keluarga yang punya jejaring mantap. Ibunya, Suzanne Marie Morrison, menjabat sebagai sekretaris pers Perdana Menteri Kanada saat itu, Pierre Trudeau.

Perry sering kali bermain di taman bermain bersama putra Trudeau, Justin Trudeau, Perdana Menteri Kanada saat ini. Trudeau pun sempat memposting di X, tentang meninggalnya Perry.

Sementara itu, ayahnya adalah John Bennett Perry, seorang aktor, penyanyi dan mantan model yang mungkin paling dikenal sebagai pelaut tampan dalam iklan Old Spice di akhir tahun 70an dan awal tahun 80an.

Ayah tirinya, Keith Morrison, seorang jurnalis Kanada yang merupakan koresponden populer di Dateline NBC.

Lantas, berapa kekayaan bersih Matthew Perry?

Melansir Parade.com, kekayaan bersih Perry diperkirakan mencapai US$120 juta pada saat kematiannya. Meskipun dia berperan dalam peran kecil sepanjang kariernya, ada asumsi bahwa sebagian besar kekayaannya berasal dari Friends dan sejumlah royalti besar yang masih dia peroleh.

Ketika Friends ditayangkan perdana pada 1995, tidak ada satupun bintang yang terkenal. Dengan demikian, Matthew Perry dan pemain lainnya memperoleh US$22.500 per episode atau US$540.000 masing-masing untuk satu musim.

Bayaran tersebut tentunya tidak terlalu buruk untuk tahun 1995, tetapi tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah besar yang akan mereka peroleh di musim-musim selanjutnya.

Pada puncak popularitas acara tersebut, Matthew Perry bersama dengan Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, dan David Schwimmer masing-masing menghasilkan US$1 juta per episode.

Jika 10 musim Friends digabungkan, dan ditambah dengan kenaikan upah tambahan yang mereka terima selama musim tersebut, Matthew Perry dan teman-temannya masing-masing memperoleh sekitar US$90 juta selama seri tersebut.

Friends adalah salah satu serial streaming paling populer dan oleh karena itu para bintangnya dilaporkan masih menghasilkan US$10 juta- US$20 juta per tahun dalam bentuk sisa dan royalti sindikasi hingga hari ini. Masing-masing pemeran dilaporkan mendapatkan bayaran US$2,5 juta untuk reuni spesial Friends di Max (sebelumnya HBO Max).

Kemudian, Perry juga memiliki pendapatan dari penjualan kondominiumnya di LA. Pada 2017, Perry mengeluarkan US$20 juta untuk sebuah kondominium penthouse mewah di Century City. Apartemen glamor ini berada di lantai 40 sebuah gedung yang disetujui selebriti dan berukuran hampir 9.300 kaki persegi.

Hanya dua tahun kemudian, dia mendaftarkan kondominium yang telah diperbarui itu untuk dijual seharga US$35 juta. Sayangnya, dia tidak mendapatkan pengembalian investasi yang diharapkan dari penjualan kondominium mewah itu.

Pada 2021, akhirnya dia menjual hunian di pencakar langit itu seharga US$21,6 juta. Mempertimbangkan biaya kepemilikan, renovasi dan biaya penjualan, Perry kemungkinan besar kehilangan setidaknya sejumlah uang dalam kesepakatan kondominium tersebut.

Berikutnya, Perry juga mendapatkan penghasilan dari menjadi produser eksekutif dan membantu mengembangkan serial yang juga dia bintangi, The Odd Couple. Perry juga ikut menulis episode bersama Joe Keenan. Serial ini berjalan selama tiga musim.

Meskipun gaji pemain tidak disebutkan di publik, namun dengan kekuatan bintang Perry membuatnya bisa mendapatkan salah satu gaji tertinggi di acara tersebut.

Mengendarai kesuksesan Friends, Matthew Perry juga bergabung dengan serial Aaron Sorkin yang tak berumur panjang tentang produksi serial komedi langsung seperti Saturday Night Live.

Dalam memoarnya pada 2022, dia mengungkapkan bahwa dia awalnya ditawari US$50.000 per episode untuk Studio 60 di Sunset Strip. Dia mampu menaikkan tarifnya menjadi US$175.000 per episode.

Selain itu, dalam memoarnya yang terbit pada 2022, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, dia menghabiskan penghasilannya untuk film Fools Rush In, film komedi romantis 1997 yang dibintangi oleh Salma Hayek. Dia dibayar US$1 juta untuk peran tersebut, yang dia peroleh dalam pembuatan film antara Season 2 dan 3 Friends.

