Perjuangan Hidup Mendiang Matthew Perry Bintang 'Friends', Pernah Nyaris Meninggal

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar mengejutkan terjadi pada pagi hari ini ketika beragam media mengabarkan kabar meninggalnya salah satu bintang Friends Matthew Perry.

Pemeran 'Chandler Bing' itu meninggal dunia di usianya yang masih sangat muda yakni 54 tahun. Dia meninggal ditemukan dalam bath tub di kamar mandi kediamannya di AS Amerika.

Setiap orang yang mengenalnya tahu tentang perjuangannya di kehidupan nyata.

Dari kecanduan, sakit berat hingga nyaris meninggal dunia.

Dikutip dari Times of India, dia membuka tentang kondisi kesehatannya dalam memoarnya, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing yang dirilis pada tahun 2022.

Matthew telah menjalani 14 operasi besar pada perutnya dan pernah mengonsumsi lebih dari 50 obat penghilang rasa sakit.

Kecanduan alkohol dan opioid​

Dalam memoarnya, Matthew menulis tentang kecanduannya dan bagaimana hal itu membuat hidupnya kacau. “Dia menulis bahwa dia pertama kali minum minuman beralkohol pada usia 14 tahun, namun baru menyadari tanda-tanda kecanduan alkohol pada usia 21 tahun.

Sejak itu, dia memperkirakan, dia telah menghabiskan lebih dari US$7 juta untuk menyembuhkan kecanduannya itu. Termasuk menjalani berapa kali menjalani rehabilitasi. Dia kecanduan Vicodin, Xanax, OxyContin, Dilaudid, metadon, buprenorfin/suboxone, dan kokain.

Matthew menulis kecanduannya terhadap narkoba dimulai pada tahun 1997 setelah kecelakaan jet-ski.

Dia berhenti minum pada tahun 2021. “Saya tidak tahu bagaimana cara berhenti. Saat aku berusia 34 tahun, aku benar-benar terjebak dalam banyak masalah, tapi ada tahun-tahun di mana aku sadar selama waktu itu," tulisnya.

Pernah nyaris meninggal dunia

Penyalahgunaan obat tersebut, menyebabkan sejumlah komplikasi kesehatan pada Matthew. Suatu kali dia mengalami koma selama dua minggu.

Pada tahun 2018 ia menjalani beberapa operasi, sekitar 14 kali, dan dirawat di rumah sakit selama lima bulan setelah usus besarnya pecah yang membuatnya memiliki peluang 2% untuk bertahan hidup sepanjang malam. Dia menderita sindrom usus narkotika karena penggunaan opoiod yang berlebihan.

Matthew juga mengaku kehilangan rasa emosionalnya selama episode terakhir Friends, di saat yang lain menangis.

