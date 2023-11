Persiapan Rahmania Astrini Jadi Pembuka Konser Coldplay di Jakarta Malam Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Penyanyi Rahmania Astrini akan menjadi penyanyi pembuka di konser Coldplay di Jakarta malam ini.

Jelang penampilannya tersebut, Rahmania membagikan persiapannya di akun media sosial instagramnya @rahmaniaastrini.

Perempuan berambut panjang itu membagikan momennya saat berlatih di studio beberapa hari sebelum aksi panggungnya.

Dia mengakui berlatih selama tiga kali dalam tiga hari beruntun sebagai persiapan menjadi penyanyi pembuka di konser music of sphere itu.

Selain mempersiapkan olah vokalnya, dia juga mempersiapkan penampilan pakaian, makeup dan hairdo nya agar tampil maksimal.

Untuk malam ini, Rahmania mengaku menggunakan koleksi adari Harry Halim dan akan dimakeup oleh makeup artist Bubah Alfian.

Dalam video tersebut terlihat salah satu kostum yang dipakainya seperti dress long torso dengan bahan kulit berwarna hitam.

"Besok jadi hari yang makin special lagi karena bakal disulap sama kak @bubahalfian and kak @harryhalim thank you so much you guys... this is so crazy! seneng banget. super excited for tomorrow!

Rahmania sendiri akan tampil di GBK pada pukul 19.45 WIB malam ini.

Rahmania Astrini Purwono merupakan seorang penyanyi-penulis lagu berkebangsaan Indonesia. Astri memulai karier di industri musik pada tahun 2017 dengan merilis singel perdananya berjudul "Menua Bersama".

Astri terjun ke industri musik, bergabung dengan perusahaan rekaman Warner Music Indonesia dan merilis singel perdananya berjudul "Menua Bersama" pada 24 November 2017.

Astri merilis debut album mini, Adolescent pada 12 Februari 2021. Adolescent berisikan enam lagu yang seluruhnya berbahasa Inggris dengan genre R&B di antaranya "Finally Found You", "Runaway", "Shush", "Baby", "Pretty Like You", dan "Take Me Home".

