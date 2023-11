Bocoran Setlist Lagu yang akan Dibawakan Coldplay di Konser Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA - Coldplay akan segera gelar konser di Jakarta dalam beberapa jam ke depan.

Para penggemarnya sudah mempersiapkan diri menyanyikan lagu-lagu favorit mereka bersama sang idola di stadion utama GBK Senayan.

Di Jakarta, konser akan digelar selama sehari yakni Rabu 15 November 2023.

Ada banyak info yang berseliweran terkait lagu yang akan dinyanyikan Coldplay malam ini.

Namun masih belum dipastikan lagu apa saja yang akan dibawakan Coldplay di konser Jakarta.

Tapi kita bisa membandingkannya dengan beberapa lagu yang dibawakan Coldplay di konser lainnya di negara-negara lain.

Berikut beberapa info bocorannya dikutip dari berbagai sumber

Higher Power



Adventure of a Lifetime



Paradise



The Scientist



Viva la Vida



Hymn for the Weekend



Charlie Brown

Sky full of Stars



Yellow



In My Place



My Universe



Sparks



Humankind



Fix You



Biutyful



A Wave

