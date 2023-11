Simak 17 Merchandise Konser Coldplay Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA - Menonton konser tidak lengkap jika tidak memiliki merchandise konser tersebut, apalagi konser tersebut adalah konser Coldplay, Music of the Spheres World Tour.

Coldplay adalah grup band asal Inggris yang dibentuk tahun 1997 dan beranggotakan Chris Martin sebagai vokalis, Jonny Buckland sebagai gitaris, Guy Berryman sebagai bassis, Will Champion sebagai drummer dan perkusionis, dan Phil Harvey sebagai pengarah kreatif.

Menariknya, Indonesia menjadi salah satu negara yang didatangi oleh Coldplay. Coldplay mengadakan konsernya malam ini, Rabu (15/11/2023) di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta.

Tentunya konser Coldplay kali ini akan ramai didatangi ribuan penonton, pasalnya tiket konser Coldplay telah ludes terjual sejak bulan Mei lalu.

Jika kamu adalah orang yang beruntung mendapatkan tiket konser Coldplay malam ini, kamu mungkin juga tidak mau ketinggalan merchandise menarik Coldplay.

Dilansir dari Instagram PK Entertainment, selaku promotor konser Coldplay Jakarta, simak rincian merchandise Coldplay dan harganya:

1. Tas ransel serut : Rp200.000

Baca Juga Intip Persiapan Anji dan Debby Shinta Nonton Konser Coldplay

2. Kaos ukuran anak 3. bertema MOTS: Rp300.000

3. Jas hujan (raincoat) warna hitam: Rp300.000

4. Notebook: Rp400.000

5. Poster konser Coldplay Jakarta: Rp400.000

6. Botol minum : Rp550.000

7.Bucket hat warna hitam : Rp500.000

8.Baseball cap hat blue : Rp500.000

9.Kaos ukuran dewasa tema MOTS : Rp700.000

10.Kaos ukuran dewasa tema Special Jakarta (Event) : Rp700.000

11.Kaos ukuran dewasa tema Shadow : Rp700.000

12.Kaos ukuran dewasa tema Alien Somewhere : Rp700.000

13.Kaos ukuran dewasa tema Alien Radio : Rp700.000

14.Kaos ukuran dewasa tema We Are All One : Rp700.000

15.Kaos ukuran dewasa tema Love : Rp700.000

16.Kaos ukuran dewasa tema Broome Street : Rp700 ribu

17. Hoodie warna hitam: Rp1,4 juta

Panitia menyediakan tiga stand merchandise di area konser tepatnya di sekitaran plaza tenggara, plaza utara dan basket hall yang telah dibuka sejak pukul 13.00 - 23.30 WIB selama persediaan masih ada. Lebih lengkapnya, kunjungi akun promotor, PK Entertainment, @pkentertainment.id.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News