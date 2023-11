50 Persen Properti yang Disewakan di Airbnb Dikelola oleh Perempuan

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil survei Airbnb, platform yang menawarkan jasa penyewaan properti mencatat hampir 50 persen properti yang menjadi pilihan tamu di Indonesia dikelola oleh perempuan.

Sementara itu, sekitar 10 persen lainnya dikelola oleh lansia.

Survei itu berdasarkan hasil data yang dikumpulkan oleh fitur baru yang diperkenalkan oleh Airbnb.

Baca Juga Profil Joe Gebbia, Pendiri Airbnb yang Berlatar Belakang Seniman

Fitur ini membantu tamu menemukan rumah yang paling disukai.

Namun, hasil survei juga mencatat banyak tamu tidak tahu bagaimana menemukan penginapan yang paling disukai para tamu lainnya. Lewat fitur Pilihan Tamu, kini mereka dapat menemukan penginapan yang disukai untuk staycation dengan mudah.

Airbnb juga membagikan bahwa pasar Asia Pasifik, termasuk Indonesia mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun di atas 30% untuk pendapatan kotor dari pemesanan berdasarkan negara asal para tamu. Seiring dengan semakin banyaknya tamu yang bepergian ke wilayah ini, semakin terbuka pula kesempatan bagi pelaku bisnis lokal untuk berkembang.

Baca Juga Pendiri Airbnb Joe Gebbia Jual Saham hingga Rp14,98 Triliun Tahun Ini

Airbnb juga memperkenalkan serangkaian fitur bagi para Tuan Rumah untuk mengatur daftar penginapan mereka.

Di Indonesia, ada lebih dari 1,7 juta ulasan yang diberikan para tamu sejak Airbnb berdiri. Sedangkan secara global, sejak Airbnb berdiri, ada lebih dari 371 juta ulasan yang diberikan oleh tamu

Berikut beberapa penginapan yang menjadi Pilihan Tamu di Indonesia yakni Authentic Balinese House Experience Private Room1 good located quiet area, Canggu, Rumah Agung One Bedroom Cozy Villa 1 BR modern tropical villa @ the heart of Seminyak

Baca Juga Airbnb PHK 30 Persen Staf Perekrutan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News