8 Makanan Sehat Bantu Redakan Sakit Kepala

Bisnis.com, JAKARTA – Rasa nyeri atau sakit kepala mengganggu aktivitas, baik itu nyeri ringan maupun berat.

Menggunakan obat pereda sakit kepala mungkin adalah solusi yang tepat. Padahal, ada makanan dan minuman tertentu yang dapat membantu mengatasi sakit kepala.

Nutrisi dalam makanan dan minuman sehat ini dapat membantu untuk mengatasi sakit kepala yang menyakitkan.

Sakit kepala bisa disebabkan oleh aktivitas berlebihan atau masalah pada struktur kepala tertentu (misalnya sakit kepala primer), atau bisa juga disebabkan oleh kondisi yang mendasarinya (misalnya sakit kepala sekunder). Sakit kepala juga bisa bersifat akut (sementara) atau kronis.

Jenis yang paling umum adalah sakit kepala tegang, yang menyerang 2 miliar orang di seluruh dunia.

Lalu ada sakit kepala migrain yang juga umum terjadi dan menyerang 12 persen orang di seluruh dunia. Faktanya, migrain adalah penyebab kecacatan nomor dua, menurut The Journal of Headache and Pain.

Ada juga sakit kepala cluster, yaitu sakit kepala yang lebih parah yang biasanya kambuh dalam rentang waktu beberapa minggu tertentu. Jenis ini cukup jarang terjadi, hanya menyerang 0,1 persen populasi.

Penyebab Umum Sakit Kepala

Ada banyak pemicu sakit kepala yang berbeda. Berikut ini adalah faktor yang memicu sakit kepala atau gejala sakit kepala yang tergantung pada orangnya.

• Dehidrasi

• Kelaparan

• Tekanan sinus

• Penarikan kafein

• Masalah tidur atau kurang tidur

• Mata tegang akibat komputer

• Nyeri di leher atau kepala

• Alergen

• Latihan

• Postur tubuh yang buruk

• Makanan atau bahan tertentu

Mengidentifikasi makanan yang meredakan sakit kepala tidaklah mudah. Namun, ada beberapa pilihan yang mengandung nutrisi yang berperan dalam meringankan faktor umum yang mendasarinya, seperti rasa lapar dan dehidrasi.

Makanan berikut dapat membantu mengatasi sakit kepala.

1. Pisang

Jika merasakan lapar, makanlah sesuatu. Cobalah mengonsumsi pisang, yang kaya akan serat penghilang rasa lapar, mengandung serat memperlambat pencernaan, meningkatkan rasa kenyang dan dan membuat kenyang lebih lama.

Menurut Maddie Pasquariello, MS, RDN, ahli diet yang terdaftar, serat yang mengatur sistem pencernaan, berkontribusi terhadap kesehatan poros usus-otak dan mungkin mengurangi risiko gangguan tertentu pada sistem saraf pusat, termasuk migrain.

2. Teh Peppermint

Bukan rahasia lagi bahwa tetap terhidrasi merupakan hal yang sangat penting untuk kesehatan. Namun, ketika tidak minum cukup air atau tidak melakukan rehidrasi dengan baik setelah berolahraga, akan memungkinan terjadinya sakit kepala.

Ini adalah tanda khas dehidrasi, mulut kering, dan rasa haus, jadi sebaiknya minum air untuk merehidrasi tubuh.

Teh peppermint tidak hanya merupakan sumber cairan yang nikmat, tetapi juga memiliki aroma yang menyegarkan dan dapat memberikan sedikit kelegaan.

Manfaat ini sebagian besar hanya bersifat anekdotal, dan penelitian yang ada melibatkan penggunaan minyak peppermint secara topikal.

Hal ini diduga disebabkan oleh mentol, senyawa utama dalam peppermint yang memiliki sifat analgesik (pereda nyeri).

3. Makanan dan Minuman Berkafein

Meskipun kafein dapat menyebabkan sakit kepala pada beberapa orang, kafein dapat meredakan sakit kepala pada orang lain, hanya jika sakit kepala mereka disebabkan oleh penghentian kafein.

Kafein mempersempit pembuluh darah di otak. Jika rutin mengonsumsi kafein lalu tiba-tiba berhenti, pembuluh darah bisa melebar terlalu banyak sehingga menyebabkan gejala sakit kepala.

Tentu saja, salah satu cara tercepat untuk mengatasi hal ini adalah dengan mengonsumsi kafein, meskipun harus melakukannya dengan hati-hati.

Pilihlah minuman dengan kafein lebih sedikit dari yang biasa diminum, hal itu akan memberi tubuh minuman berkafein padat tanpa memicu sakit kepala. Namun, jika ingin berhenti minum kafein haruslah mengonsumsi banyak cairan seperti air agar terus terhidrasi.

4. Semangka

“Sekitar 90% buah berwarna merah muda ini terbuat dari air, jadi memakannya dapat membantu memulihkan keseimbangan cairan tubuh dan meredakan dehidrasi,” kata Casey Kelley, MD, ABoIM, spesialis pengobatan integratif bersertifikat, dan pendiri serta direktur medis Case Integrative Health .

Terlebih lagi, semangka mengandung elektrolit seperti potasium, yang hilang melalui keringat saat dehidrasi.

Makan semangka bukanlah pengganti air minum atau cairan elektrolit, namun tentunya dapat membantu meningkatkan kadar cairan tubuh Anda.

5. Kacang Polong

Makanan ini tinggi serat dan protein, dua nutrisi yang sangat mengenyangkan.

“Kacang juga kaya akan magnesium , mineral yang dapat membantu mencegah migrain dan sakit kepala dari waktu ke waktu,” kata Pasquariello.

Mungkin kacang polong ini dapat dikonsumsi dengan memasukkannya ke dalam salad, campur dengan pasta atau sebagai pendamping nasi untuk hidangan yang mudah menghilangkan rasa lapar.

6. Gandum Utuh

Biji-bijian utuh seperti quinoa, beras merah, atau oat tidak cocok untuk mengatasi sakit kepala yang disebabkan oleh rendahnya kadar gula darah karena melewatkan waktu makan.

Biji-bijian meningkatkan dan menstabilkan kadar gula darah serta mengandung karbohidrat kompleks yang terurai secara bertahap sehingga memberikan pelepasan glukosa secara perlahan dan stabil.

Biji-bijian juga merupakan sumber serat yang baik, yang mampu memperlambat pencernaan dan penyerapan karbohidrat, membantu menjaga tingkat gula darah agar tetap stabil.

Namun jika memiliki alergi gluten, maka sebaiknya hindari karena dapat menyebabkan reaksi yang melibatkan sakit kepala.

7. Sayuran Hijau

Sayuran berdaun hijau seperti bayam, kangkung, dan lobak juga dapat bermanfaat untuk sakit kepala.

“Sayuran berdaun hijau adalah sumber magnesium yang sangat baik, yang terkait dengan pencegahan dan pereda migrain,” kata Dr. Kelley.

Mereka juga kaya akan riboflavin, vitamin B yang ditemukan dapat mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan migrain pada beberapa orang.

8. Makanan Fermentasi

Seperti halnya kafein, makanan fermentasi dapat menjadi pemicu sakit kepala yang umum bagi orang-orang tertentu. Namun, bagi orang lain, ini mungkin merupakan hal yang berharga.

Makanan fermentasi tinggi kandungan probiotik atau bakteri baik, yang bermanfaat bagi hubungan antara usus dan otak .

“Karena sakit kepala dan migrain berhubungan dengan peradangan, makanan fermentasi dapat membatu untuk mengurangi sakit kepala,” ucap Pasquariello.

Dapatkan bantuan medis jika mengalami sakit kepala secara tiba-tiba, sangat nyeri, atau disertai gejala neurologis seperti kebingungan, mati rasa, lemas, atau kesulitan berjalan, karena ini mungkin menandakan penyakit lainnya. Hal ini sudah menjadi hal yang penting, jika sakit kepala mulai mengganggu kualitas dan aktivitas hidup. (Luygi Ambhara Putri)

