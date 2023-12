Simak 13 Manfaat Lidah Buaya bagi Kesehatan Tubuh dan Wajah

Bisnis.com, JAKARTA - Lidah buaya atau aloe vera dikenal sebagai tumbuhan yang memiliki segudang manfaat.

Masyarakat telah memanfaatkan tanaman ini untuk pengobatan sejak zaman Mesir kuno. Hingga sekarang, lidah buaya begitu populer dalam membantu berbagai masalah kesehatan tubuh, kulit, hingga rambut.

Sebab, lidah buaya mengandung vitamin C, vitamin E, vitamin B9, dan vitamin B12, dan juga mengandung mineral seperti kalsium, tembaga, natrium, magnesium, kalium, selenium, mangan, seng.

Dilansir dari PharmEasy, berikut adalah sejumlah manfaat tanaman lidah buaya:

1. Dapat meredakan penyakit Refluks Gastro-esofagus (GERD)

Orang yang mengalami penyakit Refluks Gastro-esofageal mengalami gejala seperti mulas, perut kembung, regurgitasi makanan, mual, muntah, regurgitasi asam, dan lain-lain. Ketika mengonsumsi sirup lidah buaya, telah menunjukkan pengurangan frekuensi sebagian besar gejala GERD.

2. Melancarkan sistem perencanaan

Mengonsumsi jus lidah buaya membantu membersihkan sistem pencernaan dan membantu dalam pergerakan usus, mencegah sembelit. Sifat anti-inflamasi lidah buaya membantu dalam pengobatan Irritable Bowel Syndrome (IBS).

3. Membantu untuk mendetoksifikasi tubuh

Manfaat minum jus lidah buaya sangat banyak, tetapi mengkonsumsinya saat perut kosong membantu menghilangkan racun dari tubuh. Dengan demikian, lidah buaya membantu detoksifikasi tubuh kita secara alami.

4. Menjaga kesehatan mulut

Lidah buaya mengandung antibakteri yang tidak hanya bekerja membunuh bakteri penyebab masalah gigi. Sifat tersebut juga efektif mengurangi plak membandel karena sisa makanan.

Selain itu, lidah buaya juga menjadi obat alami untuk mengatasi plak gigi, pembengkakan di gusi, dan membantu mengurangi pendarahan di gusi.

5. Menurunkan kadar gula darah

Mengkonsumsi minuman lidah buaya bermanfaat, secara efektif mengurangi kadar gula darah.

Studi berjudul Antidiabetic activity of Aloe vera L. juice. I. Clinical trial in new cases of diabetes mellitus menyebutkan, mengonsumsi 2 sendok makan aloe vera mampu menurunkan gula darah pada pengidap diabetes tipe 2.

6. Obat alami kulit

Mengaplikasikan lidah buaya pada kulit membantu menjaga kulit tetap terhidrasi, meningkatkan elastisitas dan mencegah perkembangan kerutan.

Selain itu, manfaat lidah buaya secara meluas dapat menjaga kulit tetap bercahaya dan lembut, serta sebagai tindakan pencegahan terhadap jerawat.

Menerapkan lapisan tipis gel lidah buaya untuk wajah dapat membantu meringankan sengatan matahari, melembabkan, dan meningkatkan cahaya kulit secara keseluruhan.

7. Pengobatan psoriasis

Gel lidah buaya menjaga kulit tetap lembab. Hal ini dapat membantu mengurangi kemerahan dan kerak pada pasien penderita psoriasis.

8. Bagus untuk rambut

Gel lidah buaya sangat bermanfaat untuk rambut. Gel lidah buaya membuat rambut kita kuat, berkilau dan juga dapat digunakan sebagai gel rambut untuk menata rambut. Hal ini meningkatkan sirkulasi darah, sehingga meningkatkan pertumbuhan rambut.

Selain itu, salah satu manfaat penting lidah buaya untuk perawatan rambut adalah efektivitasnya dalam menghilangkan ketombe. Lidah buaya juga digunakan di banyak sampo dan kondisioner. Namun, ada juga beberapa efek samping lidah buaya pada rambut seperti reaksi alergi, dan kulit kepala kering.

9. Mengatasi peradangan

Sebuah penelitian yang dimuat jurnal Molecules, menemukan bahwa ekstrak bunga dan daun lidah buaya memiliki sifat antioksidan. Antioksidan terutama ditemukan pada kulit daun lidah buaya.

Antioksidan berperan penting dalam melawan berbagai reaksi peradangan akibat stres oksidatif yang disebabkan oleh sel radikal bebas di dalam tubuh.

10. Mengobati luka

Lidah buaya efektif untuk mengobati luka, karena Ini meningkatkan sirkulasi darah ke daerah yang terkena. Lidah buaya telah banyak digunakan untuk mengobati luka bakar, luka, gigitan serangga, dan eksim.

11. Membantu menurunkan berat badan

Minum jus lidah buaya di pagi hari mungkin membantu menurunkan berat badan. Hal ini bisa terjadi karena lidah buaya membersihkan tubuh dari racun dan membersihkan sistem pencernaan.

Selain itu, jus lidah buaya dapat membuat kenyang, sehingga mencegah asupan kalori yang berlebihan. Lidah buaya juga memberikan dorongan pada metabolisme, sehingga membakar lemak dan meningkatkan penurunan berat badan.

12. Menangkal bakteri dan virus

Lidah buaya mengandung antioksidan polifenol yang kuat. Senyawa ini berperan dalam menghambat pertumbuhan bakteri yang menjadi pemicu infeksi. Selain itu, sifat antibakteri, antivirus, dan antiseptik tanaman ini efektif membantu menyembuhkan luka dan masalah kulit.

13. Meredakan fisura anus

Fisura anus merupakan gangguan yang muncul dengan gejala berupa robekan kecil pada lapisan anus. Kondisi ini umum terjadi jika tinja yang keluar terlalu besar dan keras. Supaya bisa mengatasi masalah kesehatan ini, oleskan lidah buaya dalam bentuk krim 3 kali sehari.

