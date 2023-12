10 Rekomendasi Film Spesial Natal dan Tahun Baru

Bisnis.com, BANDUNG – Memasuki bulan Desember menandakan hari raya Natal sudah dekat. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menyambut dan merayakan Natal, salah satunya berkumpul dengan keluarga dan menghabiskan waktu di rumah.

Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga saat Natal adalah dengan menonton film bertemakan Natal.

Banyak film bertema Natal yang bisa ditonton, mulai dari film romantis, komedi, klasik, hingga animasi.

Simak beberapa rekomendasi film bertema Natal dan tahun baru:

1. The Bad Guys: A Very Bad Holiday

The Bad Guys: A Very Bad Holiday merupakan prekuel dari film komedi aksi perampokan tahun 2022. Disutradarai oleh Bret Haaland dan Katherina Nolfi sebagai produser eksekutif, film animasi ini merupakan film adaptasi Universal Pictures tahun 2022 dari novel grafis Aaron Blabey, The bad Guy.

2. Candy Cane Lane

Candy Cane Lane merupakan film komedi Natal Amerika Serikat tahun 2023 yang disutradarai oleh Reginald Hudlin dan ditulis oleh Kelly Younger. Film ini dibintangi oleh Eddie Murphy, Tracee Ellis Ross, Robin Thede, Nick Offerman, Chris Redd, dan Jillian Bell.

3. The Holiday

Film komedi romantis tahun 2006 karya Nancy Meyers ini menceritakan tentang dua wanita, yang diperankan oleh Cameron Diaz dan Kate Winslet yang bertukar rumah untuk liburan demi melarikan diri dari kehidupan romantis mereka yang tidak memuaskan.

4. Wonka

Film ini mengisahkan tentang sosok fiktif Willy Wonka, buatan pengarang Roald Dahl. Wonka bercerita tentang Willy Wonka muda yang memulai misi untuk menyebarkan kegembiraan melalui cokelatnya, yang dengan cepat menjadi sebuah fenomena dunia.

5. The Nightmare Before Christmas

The Nightmare Before Christmas mengisahkan Jack Skellington, raja labu di Halloween Town yang jenuh dengan rutinitas tahunan yang sama, yaitu menakut-nakuti orang. Namun, saat Jack secara tidak sengaja menemukan Christmas Town, dia mendapatkan kehidupan baru.

6. Christmas with You

Film ini mengangkat cerita seorang Bintang pop yang terlalu banyak bekerja, kemudian melarikan diri ke sebuah kota kecil di New York untuk merayakan Natal. Di sana, secara tidak sengaja dia bertemu dengan seseorang yang mungkin merupakan cinta sejatinya.

7. Home Alone

Home Alone merupakan film ikonik saat Natal. Film ini mengisahkan seorang anak laki-laki yang secara tidak sengaja ditinggal sendirian di rumahnya ketika orang tua dan keluarganya pergi berlibur. Sambil menunggu orang tua dan keluarganya pulang, dia harus mempertahankan rumahnya dari dua perampok yang mencoba untuk menyelinap ke dalam rumahnya.

8. Best Christmas Ever

Best Christmas Ever merupakan film keluaran Netflix tahun 2023 yang bercerita tentang dua sahabat, Charlotte dan Jackie. Film ini mengisahkan kecemburuan Charlotte terhadap kehidupan Jackie yang tampak sempurna. Kemudian Charlotte memutuskan untuk menghabiskan liburan bersama di rumah Jackie, dan dia bertekad untuk membuktikan bahwa kehidupan Jackie tidak seperti yang terlihat.

9. Merry Little Batman

Film animasi ini bercerita tentang Putra Batman, Damian. Setelah Batman dipanggil untuk bergabung dengan Justice League, Joker menemukan kesempatan untuk merebut Natal dari Kota Gotham. Dengan bersumpah untuk menyelamatkan rumahnya, Damian melangkah maju untuk mencoba menyelamatkan Natal, menjadi pahlawan super seperti ayahnya.

10. Family Switch

Family Switch merupakan film keluaran Netflix yang dibintangi oleh Jennifer Garner, Ed Helms, Emma Myers, dan Brady Noon. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang merasa kewalahan saat akan menyambut Natal. Namun, terjadi keajaiban dari seorang peramal. Mereka menyadari bahwa tubuh mereka telah tertukar dan mereka semua memiliki rencana besar dan penting.

