Jelang Akhir Tahun, Lesti Kejora dan Rizky Billar Rilis Single Baru 'Menyerah'

Bisnis.com, JAKARTA - Lesti Kejora dan suaminya Rizky Billar merilis single teranyar berjudul Menyerah.

Lagu Menyerah mengandung pesan penuh makna yang dituliskan oleh Rizky Billar dan dinyanyikan Lesti Kejora bersama Uung Victoria Finky. Menyerah dirilis pada 20 Desember, yang berdekatan dengan peringatan Hari Ibu.



“Lagu ini spesial sekali buat aku. Sebagai seorang Ibu, aku mengerti dan merasakan betul apa yang menjadi ketakutan para wanita yang harus mengubah statusnya menjadi seorang ibu. Senang sekali dan berterima kasih aku dan suami bisa disupport oleh Mom Uung dalam menggarap karya ini,” ujar Lesti.



Dalam lagu ini mereka menyampaikan pesan bahwa semua ibu itu hebat, dan semua ibu punya kemampuan untuk melewati semua tantangannya.

Lirik lagu Menyerah sarat akan pesan perjuangan seorang Ibu. Dimana permasalahan seperti banyaknya ibu di luar sana yang jadinya mengalami baby blues karena kurangnya dukungan dari lingkungan terdekat.

Salah satu lirik “sempat ingin menyerah saja dengan luka yang ku pendam sendirian, mencoba menahan segala perih yang tak kunjung sudah. Ku percaya bahwa mampu lewati semua hingga cinta mengganti duka, dan ikhlas ku kan menjadi indah” misalnya, dibawakan Lesti dengan penuh emosi yang sarat akan kesedihan sekaligus semangat seorang ibu.

Menyerah didedikasikan untuk semua ibu di Indonesia, sebagai bentuk apresiasi sebesar-besarnya di hari ibu 2023. Lesti dan Uung sepakat, apresiasi tidak hanya ditujukan kepada ibu kita yang sudah menua, di peringatan hari ibu pun, ibu-ibu baru yang tengah berjuang dengan pengalaman barunya, turut patut mendapat apresiasi dan dukungan dari berbagai pihak.

“Aku dan suami senang sekali dan sangat mengapresiasi Mom Uung, dengan komitmennya untuk selalu hadir dan mendukung para ibu menyusui baru. Tidak ada lagi kata sendirian jika merasa kesulitan dengan permasalahan anak dan ASI. Aku berharap semakin banyak wanita dan ibu di luar sana yang berjanji untuk terus berjuang dan tidak menyerah” tekan Lesti.

“Intinya jangan pernah menyerah, karena semua akan indah saat melihat anak kita tumbuh besar. It’s not easy but it’s going to be worth it” ujar Uung Victoria, Founder Mom Uung.







