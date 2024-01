Simak Daftar Lengkap Pemenang Golden Globes Award 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Nama pemenang dalam ajang bergengsi Golden Globe Awards 2024 telah dirilis.

Dilansir dari The New York Times, Senin (8/1/2024), para pemenang dalam Golden Globe Awards 2024 adalah bintang yang kemungkinan besar berpotensi meraih penghargaan piala Oscar. Ini juga sekaligus menjadi gambaran pemenang Oscar berikutnya.

Sebelumnya, acara Golden Globes sempat terkendali skandal etika dan keuangan. Namun, kini penghargaan tersebut berjalan lancar dan sesuai dengan harapan.

Film “Succession” meraih penghargaan terbanyak di bidang televisi, menyamai rekor (dengan “Mad Men” dan “The X-Files”) untuk kemenangan terbanyak dalam kategori drama terbaik — serial ini menang untuk yang kedua dan kedua kalinya. Pada musim ketiga pada tahun 2020 dan 2022. Tiga aktor Succession yakni Kieran Culkin, Sarah Snook dan Matthew Macfadyen, membawa pulang penghargaan.

“The Bear” dan “Only Murders in the Building” masing-masing dinominasikan untuk lima penghargaan — “The Bear” menerima tiga penghargaan dan “Only Murders” dibiarkan dengan tangan kosong.

Di bidang film, “Oppenheimer,” menerima delapan nominasi, yang berujung pada menerima berakhir dengan lima penghargaan, termasuk hadiah utama dalam drama. Selain itu, Cillian Murphy memenangkan aktor terbaik dalam sebuah drama, sementara Christopher Nolan memenangkan sutradara terbaik.

Adapun “Barbie,” yang mendapat nominasi film terbanyak, hanya meraih dua penghargaan, mengalahkan “Taylor Swift: The Eras Tour” dalam kategori pencapaian sinematik dan box office baru.

Simak Daftar Lengkap Pemenang Penghargaan Golden Globes Winner 2024

1. Best Motion Picture, Drama

“Oppenheimer”

2. Best Motion Picture, Musical or Comedy

“Poor Things”

3. Best Motion Picture, Animated

“The Boy and the Heron”

4. Cinematic and Box Office Achievement

“Barbie”

5. Best Motion Picture, Non-English Language

“Anatomy of a Fall”

6. Best Performance by an Actress in a Motion Picture, Drama

Lily Gladstone, “Killers of the Flower Moon”

7. Best Performance by an Actor in a Motion Picture, Drama

Cillian Murphy, “Oppenheimer”

8. Best Performance by an Actress in a Motion Picture, Musical or Comedy

Emma Stone, “Poor Things”

9. Best Performance by an Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy

Paul Giamatti, “The Holdovers”

10. Best Performance by an Actress in a Supporting Role in any Motion Picture

Da’Vine Joy Randolph, “The Holdovers”

11. Best Performance by an Actor in a Supporting Role in any Motion Picture

Robert Downey Jr., “Oppenheimer”

12. Best Director, Motion Picture

Christopher Nolan, “Oppenheimer”

13. Best Screenplay, Motion Picture

Justine Triet and Arthur Harari, “Anatomy of a Fall”

14. Best Original Score, Motion Picture

Ludwig Göransson, “Oppenheimer”

15. Best Original Song, Motion Picture

“What Was I Made For?,” from “Barbie”

16. Best Television Series, Drama

“Succession”

17. Best Television Series, Musical or Comedy

“The Bear”

18. Best Limited Series, Anthology Series or a Motion Picture made for Television

“Beef”

19. Best Performance by an Actress in a Television Series, Drama

Sarah Snook, “Succession”

20. Best Performance by an Actor in a Television Series, Drama

Kieran Culkin, “Succession”

21. Best Performance by an Actress in a Television Series, Musical or Comedy

Ayo Edebiri, “The Bear”

22. Best Performance by an Actor in a Television Series, Musical or Comedy

Jeremy Allen White, “The Bear”

23. Best Performance by an Actress in a Television Limited Series, Anthology Series or Television Movie

Ali Wong, “Beef”

24. Best Performance by an Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television

Steven Yeun, “Beef”

25. Best Performance by an Actress in a Television Supporting Role

Elizabeth Debicki, “The Crown”

26. Best Performance by an Actor in a Television Supporting Role

Matthew Macfadyen, “Succession”

27. Best Performance in Stand-Up Comedy on Television

Ricky Gervais, “Ricky Gervais: Armageddon”

