Profil Carina Joe, Ilmuwan AstraZeneca yang Disinggung Ganjar Pranowo

Bisnis.com, JAKARTA - Sosok Carina Joe banyak dicari oleh masyarakat, setelah disinggung oleh Ganjar Pranowo dalam debat capres pada Minggu (7/1/2024).

Saat itu, Ganjar mengatakan bahwa Indonesia memiliki sejumlah diaspora hebat di antaranya adalah Carina, NIKI, Rich Brian, hingga Voice of Baceprot.

"Carina seorang intelektual yang hebat sekali menemukan antivirus AstraZeneca. Dia diaspora yang hebat. Kita promosikan. Kita viralkan," ujar Ganjar dalam debat capres, Minggu, ketika menyinggung mengenai globalisasi.

Berikut ini adalah profil lengkap dari Carina Joe, yang ikut andil dalam penemuan virus AstraZeneca untuk Covid-19.



Carina Citra Dewi Joe atau yang akrab disapa dengan Carina Joe adalah seorang PhD yang mengembangkan proses manufaktur ber-output intensif bagi vaksin AstraZeneca.

Dia juga telah bekerja dengan berbagai laboratorium GMP di berbagai negara, untuk memperjuangkan transfer teknologi proses produksi vaksin.



Peneliti di Jenner Institute University of Oxford itu mengisahkan saat masih kecil, dia bercita-cita menjadi seorang dokter atau insinyur.

Kemudian saat SMA, ketika dia mencari-cari bidang untuk melanjutkan kuliah, dia tertarik dengan satu bidang bioteknologi tentang manipulasi genetika.



"Karena menarik ya, saya bisa mengganti genetika tumbuhan atau hewan," katanya melalui Ngosyek (Ngobrol Asyek) di Instagram Live Dubes RI untuk Inggris, Desra Percaya pada Senin (19/7).



Karena pada saat itu Indonesia belum banyak yang memiliki studi yang diinginkan, Carina akhirnya memutuskan untuk melakukan studi di luar negeri.



Seusai menyelesaikan studi S1, dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Saat melanjutkan studi masternya, dia ditawari untuk melakukan internship di salah satu perusahaan terbesar di Australia.

Perusahaan inilah yang kemudian menawarkannya untuk melanjutkan studinya ke jenjang PhD karena menurut mereka karir Carina sangat menjanjikan jika dia menjadi seorang scientist.



Setelah menyelesaikan PhD, dia melakukan internship dengan perusahaan tersebut selama tujuh tahun.



Dengan bidangnya yang berasal dari industri, dia mencoba apply ke Oxford University untuk postdoctoral dan ternyata mereka tertarik dengan latar belakang Carina yang berasal dari industri.



Perjalanan inilah yang akhirnya mengantarkan Carina sebagai salah satu scientist yang terlibat dalam riset vaksin AstraZeneca untuk Covid-19.

Mengutip dari akun Instagramnya, Carina juga mendapat beberapa penghargaan di antaranya adalah Woman of the Year 2021 dari Times Indonesia, Young Investigator Awards 2022, Pride of Britain Award 2021.

Ia pun kini menyandang status sebagai professor di Universitas Airlangga.

Perjalanan Pendidikan Carina Joe

