Bisnis.com, JAKARTA - Penyanyi Justin Timberlake beberapa hari lalu meluncurkan lagu sekaligus video klip dengan judul Selfish.

Lagu dengan judul Selfish dari Justin Timberlake itu kini sudah dilihat sebanyak tiga juta viewers di platform media, Youtube.

Sekadar informasi saja, lagu Selfish dari Justin Timberlake ini jadi single pertama yang dikeluarkan dalam hampir 6 tahun, setelah album studionya pada tahun 2018 Man of the Woods. Ini menjadi singel utama dari album studio keenamnya yang akan datang, Everything I Thought It Was.

Ini Lirik Lagu Selfish Justin Timberlake, dengan Terjemahan:

[Verse 1]

If they saw what I saw

They would fall the way I fell

But they don't know what you want

And baby, I would never tell

If they know what I know

They would never let you go

So guess what?I ain't ever lettin' you go

[Pre-Chorus]

'Cause your lips were made for mine

And my heart would go flatline

If it wasn't beatin' for you all the time

[Chorus]

So if I get jealous, I can't help it

I want every bit of you, I guess I'm selfish

It's bad for my mental, but I can't fight it, when

You're out lookin' like you do, but you can't hide it, no

[Post-Chorus]

Put you in a frame, ooh, baby, who could blame you?

Glad your mama made you

Makin' mе insane, you cannot be explainеd, ooh

You must be an angel

[Verse 2]

Every time the phone rings

I hope that it's you on the other side

I wanna tell you everything ('Thing)

Everything that's on my mind

And I don't want any other guys

Takin' my place, girl, I got too much pride

I know I may be wrong

But I don't wanna be right

[Pre-Chorus]

'Cause your lips were made for mine

And my heart would go flatline

If it wasn't beatin' for you all the time

[Chorus]

So if I get jealous, I can't help it

I want every bit of you, I guess I'm selfish

It's bad for my mental, but I can't fight it, when

You're out lookin' like you do, but you can't hide it, no

[Post-Chorus]

Put you in a frame, ooh, baby, who could blame you?

Glad your mama made you

Makin' mе insane, you cannot be explainеd, ooh

You must be an angel

[Bridge]

Owner of my heart

Tattoed your mark

There for the whole world to see

You're the owner of my heart

And all my scars

Baby, you got such a hold on me, so

[Chorus]

So if I get jealous, I can't help it

I want every bit of you, I guess I'm selfish

It's bad for my mental, but I can't fight it, when

You're out lookin' like you do, but you can't hide it, no

[Post-Chorus]

Put you in a frame, ooh, baby, who could blame you?

Glad your mama made you

Makin' mе insane, you cannot be explainеd, ooh

You must be an angel

[Outro]

Jealous, but I can't help it

I want every bit of you, I guess I'm selfish

Terjamahan Lirik Lagu Selfish Justin Timberlake

[Verse 1]

Jika mereka melihat apa yang saya lihat

Mereka akan jatuh seperti saya terjatuh

Tapi mereka tidak tahu apa yang Anda inginkan

Dan sayang, aku tidak akan pernah mengatakannya

Jika mereka tahu apa yang saya tahu

Mereka tidak akan pernah membiarkanmu pergi

Jadi coba tebak? Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi

[Pre-Chorus]

Karena bibirmu dibuat untuk bibirku

Dan hatiku akan menjadi datar

Jika itu tidak selalu mengalahkanmu sepanjang waktu

[Chorus]

Jadi kalau aku cemburu, aku tidak bisa menahannya

Aku menginginkan dirimu seutuhnya, kurasa aku egois

Itu buruk untuk mentalku, tapi aku tidak bisa melawannya, kapan

Kamu terlihat seperti kamu, tapi kamu tidak bisa menyembunyikannya, tidak

[Post-Chorus]

Menempatkanmu dalam bingkai, ooh, sayang, siapa yang bisa menyalahkanmu?

Senang ibumu yang melahirkanmu

Makin aku gila, kamu tidak bisa dijelaskan, ooh

Kamu pasti seorang malaikat

[Verse 2]

Setiap kali telepon berdering

Kuharap itu kamu yang ada di sisi lain

Aku ingin memberitahumu segalanya ('Hal)

Segala sesuatu yang ada di pikiranku

Dan aku tidak menginginkan pria lain

Ambil tempatku, Nak, aku terlalu bangga

Saya tahu saya mungkin salah

Tapi aku tidak ingin menjadi benar

[Bridge]

Pemilik hatiku

Tato tandamu

Di sana untuk dilihat seluruh dunia

Kamulah pemilik hatiku

Dan semua bekas lukaku

Sayang, kamu begitu menguasaiku, jadi

[Outro]

Cemburu, tapi aku tidak bisa menahannya

Aku menginginkan dirimu seutuhnya, kurasa aku egois

