Film Oppenheimer Borong Penghargaan di BAFTA Film Awards

Bisnis.com, JAKARTA – Film Oppenheimer meraih deretan penghargaan di British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) Film Awards dengan memenangkan penghargaan tertinggi untuk film terbaik, sutradara terbaik, serta lima penghargaan lainnya.

Sebagai salah satu film terlaris pada 2023, film ini juga memenangkan penghargaan untuk aktor utama Cillian Murphy yang memerankan fisikawan teoretis Amerika J. Robert Oppenheimer, aktor pendukung Robert Downey Jr, editing, sinematografi, dan musik orisinal.

Christoper Nolan yang memenangkan BAFTA Film Awards pertamanya untuk penghargaan sutradara, mengucapkan terima kasih kepada para pemain dan kru dalam pidato penerimaan penghargaannya.

“Di dunia nyata terdapat berbagai macam individu dan organisasi yang telah berjuang keras dan lama untuk mengurangi jumlah senjata nuklir di dunia. Dalam menerima hal ini saya ingin mengakui upaya mereka,” ujarnya seperti dikutip dari Reuters pada Senin (19/2/2024).

Seperti Christoper Nolan, aktor utama Cillian Murphy juga turut memenangkan kategorinya. Dalam pidato penghargaannya, dia menyebut orang yang dikenal sebagai "Bapak Bom Atom".

Menurutnya, Oppenheimer adalah karakter yang sangat lincah, kompleks, dan dia memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda.

"One man's monster is another's man hero. Itu sebabnya saya menyukai film karena kita memiliki ruang untuk merayakan dan menginterogasi serta menyelidiki kompleksitas itu."

Sementara itu, Emma Stone juga meraih penghargaan aktris terkemuka untuk film Poor Things, dan memenangkan lima penghargaan secara keseluruhan.

Di sisi lain, aktris Da'Vine Joy Randolph memenangkan penghargaan aktris pendukung untuk perannya dalam film komedi The Holdovers. Film lainnya yakni The Zone of Interest yang menceritakan tentang komandan Auschwitz dan keluarganya yang tinggal di sebelah kamp kematian Nazi turut memenangkan penghargaan most-outstanding British film.

Film "Anatomy of a Fall" yang menceritakan tentang drama ruang sidang memenangkan penghargaan pertama di malam itu dalam penghargaan skenario film terbaik. Skenario yang diadaptasi dibuat untuk drama komedi American Fiction.

Dalam film dokumenter, pemenang dokumenter terbaik diraih oleh 20 Days in Mariupol yang merupakan kisah pribadi jurnalis Mstyslav Chernov tentang pengepungan kota Ukraina pada 2022.

Selain para selebriti yang menghadiri upacara di Royal Festival Hall di Sungai Thames di pusat kota London, terdapat daftar tamu juga yang termasuk presiden BAFTA, Pangeran William. Acara tersebut dipandu oleh aktor David Tennant. (Nona Amalia)

