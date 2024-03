Daftar Lengkap Pemenang Piala Oscar 2024: Oppenheimer Sabet 7 Penghargaan

Bisnis.com, JAKARTA – Gelaran Academy Awards atau Piala Oscars ke-96 telah digelar beberapa hari lalu yang digelar di Dolby Theater, Los Angeles, California.

Jejeran kategori film hingga artis mendapatkan piala bergensi ini. Oppenheimer memboyong tujuh penghargaan.

Berkat Oppenheimer, Cilian Murphy dan Robert Downey Jr berhasil menyabet Piala Oscar perdananya. Ini juga memberikan tambahan piala bagi Christopher Nolan selaku sutradara film tersbut.

Selain itu, film Poor Thing berhasil mengantongi beberapa penghargaan dari berbagai nominasi.

Lebih dari itu, Acara ini juga dibumbui seruan gencatan senjata untuk Israel dan Palestina oleh beberapa kalangan artis melalui penggunaan pin. Adapun penampilan John Cena yang membacakan nominasi dengan kondisi tidak menggunakan pakaian.

Melansir dari The Guardian, berikut daftar pemenang Piala Oscar 2024.

1. Best Picture

Oppenheimer

2. Best Actor In A Leading Role

Cilian Murphy – Oppenheimer

3. Best Actor In A Supporting Role

Robert Downey Jr – Oppenheimer

4. Best Actress In A Leading Role

Emma Stone – Poor Things

5. Best Actress In A Supporting Role

Da’vine Joy Randolph – The Holdovers

6. Best Directing

Oppenheimer – Christoper Nolan

7. Best Animated Feature Film

The Boy And The Heron

8. Best Adaptes Screenplay

American Fiction

9. Best Original Screenplay

Anatomy Of A Fall

10. Best Cinematography

Oppenheimer

11. Best Costume Design

Poor Things

12. Best Documentary Feature Film

20 Days In Mariupol

13. Best Documentary Short Film

The Last Repair Shop

14. Best Film Editing

Oppenheimer

15. Best International Feature Film

The Zone Of Interest

16. Best Makeup And Hairstyling

Poor Things

17. Best Original Score

Oppenheimer

18. Best Original Song

What Was I Made For?- Barbie

19. Best Production Design

Poor Things

20. Best Animated Short Film

War Is Over! Inspired By The Music Of John & Yoko

21. Best Live Action Short Film

The Wonderful Story Of Henry Sugar

22. Best Sound

The Zone Of Interest

23. Best Visual Effects

Godzilla Minus One

