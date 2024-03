Oppenheimer Panen Piala Oscar 2024, Menang Best Picture

Bisnis.com, JAKARTA - Oppenheimer sukses memborong piala pada sejumlah kategori utama Academy Awards ke-96, termasuk penghargaan tertinggi untuk kategori film terbaik (best picture).

Mengutip Bloomberg, Senin (11/3/2024), film biografi tentang perlombaan pembuatan bom atom pertama itu total memboyong tujuh Piala Oscar 2024.

Cillian Murphy memenangkan penghargaan aktor terbaik untuk perannya sebagai fisikawan J. Robert Oppenheimer. Selain itu, Robert Downey Jr meraih penghargaan aktor pendukung terbaik karena memerankan musuh bebuyutannya Lewis Strauss.

Oppenheimer menjadi film pertama karya Christopher Nolan yang berhasil memenangkan Oscar. Nolan juga dianugerahi penghargaan sutradara terbaik lewat karyanya ini.

Film berdurasi 3 jam dari Universal Pictures milik Comcast Corp. memimpin nominasi dengan 13 nominasi. Film tersebut juga memenangkan kategori penyuntingan film, sinematografi, dan musik.

Oppenheimer, sebuah karya yang telah meraup US$954 juta di bioskop, mengingatkan kembali pada era ketika produksi besar Hollywood membawa pulang penghargaan tertinggi dalam industri ini, dan bukan film-film art-house dengan anggaran lebih kecil yang mendominasi akhir-akhir ini.

Sebelumnya, film tersebut telah meraih banyak trofi, termasuk drama terbaik di Golden Globes dan film terbaik dari Producers Guild of America dan akademi film Inggris.

Sementara itu, film terlaris tahun lalu yang menjadi pesaing Oppenheimer dalam nominasi film terbaik, yakni Barbie, hanya memenangkan satu piala dari kategori best original song untuk 'What Was I Made For?' karya penyanyi Billie Eilish.

Barbie secara total dinominasikan untuk delapan kategori penghargaan. Barbie dan Oppenheimer yang dirilis pada hari yang sama pada Juli 2023 menjadi topik hangat di media sosial yang dikenal dengan sebutan 'Barbenheimer', telah mendorong banyak penggemar untuk menontonnya secara berturut-turut di bioskop.

Daftar lengkap pemenang Oscar 2024:

Best Picture: Oppenheimer

Best Actress: Emma Stone, Poor Things

Best Actor: Cillian Murphy, Oppenheimer

Best Supporting Actress: Da'Vine Joy Randolph, The Holdovers

Best Supporting Actor: Robert Downey Jr., Oppenheimer

Best Director: Christopher Nolan, Oppenheimer

Best Original Screenplay: Anatomy of a Fall

Best Adapted Screenplay: American Fiction

Best Cinematography: Oppenheimer

Best Original Score: Oppenheimer

Best Original Song: "What Was I Made For?" dari Barbie

Best Editing: Oppenheimer

Best Production Design: Poor Things

Best Costume Design: Poor Things

Best Makeup and Hairstyling: Poor Things

Best Sound: The Zone of Interest

Best Visual Effects: Godzilla Minus One

Best International Feature: The Zone of Interest

Best Animated Feature: The Boy and the Heron -

Best Animated Short: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Best Live-Action Short: The Wonderful Story of Henry Sugar

Best Documentary Feature; 20 Days in Mariupol

Best Documentary Short: The Last Repair Shop

