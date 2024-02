'Surga' Jastiper Ada di Little Bangkok Tanah Abang

Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis Jasa Titip (Jastip) kini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat bahkan kini telah menjadi trend dan peluang usaha yang menjanjikan.

Keuntungan yang besar mendorong orang untuk mencoba menjalankan bisnis Jastip ini.

Jasa Titip sendiri merupakan bisnis yang dilakukan oleh seseorang yang sedang melakukan perjalanan atau kunjungan ke event tertentu baik dalam maupun luar negeri kemudian membuka jasa pembelian barang-barang yang dipesan atau diinginkan oleh orang lain.

Melihat fenomena yang ada di kalangan Masyarakat dan maraknya orang bepergian ke Bangkok untuk belanja produk titipan telah menginspirasi pengelola Pusat Grosir Metro Tanah Abang (PGMTA) menghadirkan Little Bangkok.

Berbeda dengan blok-blok yang sudah ada, Little Bangkok hadir dengan nuansa yang berbeda, unik dan menarik sehingga ramah bagi para jastiper yang mau melakukan live shopping serta penjualan online secara langsung dengan potensi transaksi puluhan hingga ratusan juta rupiah per hari.

Sejak resmi dibuka pada tanggal 5 February 2024 lalu Little Bangkok telah ramai dikunjungi oleh Masyarakat baik dalam maupun luar negeri.

Kebanyakan pengunjung yang datang berprofesi sebagai re-seller. Harga yang kompetitif dan pilihan yang menarik telah mendorong para re-seller berbelanja di Little Bangkok.

Ratusan tenant dengan berbagai produk fashion terbaik dan dekorasi menjadikan Little Bangkok sebagai destinasi belanja yang ramah bagi para Jastiper untuk melakukan Live Shopping dari tenant pilihan.

Tidak hanya menawarkan produk fashion impor, Little Bangkok juga menghadirkan produk-produk lokal karya anak bangsa dengan mutu bahan dan fashion style yang tak kalah dengan produk luar negeri.

Beberapa brand yang hadir di Little Bangkok dan telah viral di media sosial adalah antara lain AMR Original, DCC, Gshop, Go-sip, Lavenka, Lemon Squishy, Luf Outfit, Measy, Miss Bae, Nomo, November, Styled by Shu, W Studio, “Gold Millie Clothing” dari influencer Gold Millie, "By Chan Lucya” dari influencer Chan Lucya.

Edy Nop, Koordinator Little Bangkok yang mengatakan bahwa “Kehadiran Little Bangkok ini diyakini mampu memberikan warna baru bagi Pasar Grosir Metro Tanah Abang dan menarik perhatian para Jastiper untuk melakukan live streaming maupun live shopping dari lokasi ini.

Karena, katanya, tenant di Little Bangkok memiliki dekorasi toko yang unik dengan produk yang ditawarkan tersusun rapi sehingga dapat mendukung para Jastiper dalam melakukan Live Shopping.

"Keistimewaan Little Bangkok juga terletak pada jumlah transaksi fantastisnya, dimana para tenant disini mampu mendapatkan transaksi hingga ratusan juta rupiah per hari.” paparnya.

Dia mengatakan mereka memberikan penawaran dan promo menarik yang hanya ada di Little Bangkok untuk para Jastiper.

Beragam pilihan harga dapat dipilih oleh para Jastiper pada setiap transaksinya seperti harga bundling, grosir, semi grosir hingga sistem eceran.

