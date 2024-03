Profil Anggota Wave to Earth, Boyband Asal Korea yang Baru Saja Melaksanakan Konser di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Wave to Earth merupakan boyband asal Korea yang berisikan 3 anggota yakni Daniel Kim, John Cha dan Dong Q. Mereka baru saja menggelar konser di Indonesia pada Kamis, 29 Februari 2024 di Jakarta.

Dilansir dari kprofiles.com dan kpopping.com, Wave to Earth adalah boyband dibawah naungan Wavy yang debut pada 23 Agustus 2019. Boy band ini mengusung tema indie pop untuk setiap lagu yang mereka buat.

Boyband asal Korsel ini mempunyai motto “All Self-made” yakni dimana seluruh kegiatan, seperti rekaman, mixing, dan mastering dilakukan langsung oleh para anggota band.

Sejak awal debut sampai sekarang, banyak lagu yang telah dikeluarkan. Dilansir dari last.fm, berikut lagu-lagu yang paling banyak didengarkan:

1. Seasons

2. Light

3. Bad

4. Love

5. Peach eyes

Profil Anggota dari Wave to Earth

1. Daniel Kim

Daniel Kim mempunyai nama asli Kim Daniel ini, berusia 26 tahun merupakan leader dari Wave to Earth. Tanah kelahiran Daniel bukanlah di Korea, tetapi di Perancis pada tanggal 18 Maret 1997, mempunyai zodiak pisces.

Saat ini Daniel sedang menempuh pendidikan di Howon University’s Department of Applied Music, majoring in singer-songwriting. Mengambil jurusan yang berhubungan dengan musik memudahkan proses dalam berkarirnya.

Posisi Daniel dalam Wave to Earth tidak hanya sebagai vokalis dan gitaris, dia juga menyusun serta menulis lagu-lagu untuk bandnya. Daniel mengatakan, ketika ingin membuat sebuah lagu dia akan menentukan judul terlebih dahulu. Tidak jarang juga, dia menjadi stylist untuk Wave to Earth.

2. Soonjong Cha

Mempunyai nama panggung John Cha, nama John tercipta ketika dia tinggal di Kenya selama 7 tahun, disanalah dia mendapatkan namanya. Lahir pada 13 Agustus 1997, saat ini berusia 26 tahun dengan zodiak Leo.

Menempuh pendidikan di American missionary school menjadikan dirinya fasih dalam menggunakan bahasa inggris dibandingkan dengan 2 anggota lainnya.

Soonjong Cha merupakan lulusan dari Seoul Institute of the Arts with a major in Applied Music and Bass. Oleh karena itu, dia mempunyai posisi bass dalam Wave to Earth.

Selera makanan yang disukainya sangat menarik, meski dia tinggal dinegara Korea, tetapi Soonjong Cha sangat menyukai makanan dari negara India. Berbeda lagi untuk selera minumannya, dia tidak menyukai minuman seperti teh hijau.

3. Don Q

Shin Donggyu atau sering disebut Dong Q, lahir pada 23 Januari 1998, saat ini berusia 26 tahun dengan zodiak aquarius. Dong Q merupakan mantan anggota grup jazz yaitu AIFF. Saat ini dia bergabung bersama Wave to Earth dengan posisi drummer.

Mengenai pendidikan yang dijalaninya, Dong Q kuliah di salah satu universitas yang ada dinegaranya yakni Korea, dia menempuh pendidikan di Universitas Howon.

Fakta menarik tentang Dong Q yakni dia sangat menyukai dunia fesyen, dia sangat ingin menjadi model. Dong Q sering mencari inspirasi untuk fesyennya dari media pinterest.

Dongmyo menjadi tempat yang sering didatangi Dong Q untuk berbelanja. Ketika, berbelanja dia akan pergi ke toko yang menjual barang-barang antik, dan dia juga suka untuk berbelanja online. (Nur Afifah Azahra Aulia)

