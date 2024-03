Tempat Ngabuburit Gratis Bulan Ramadan di Jakarta, Ada Tiket Gratis Masuk Ancol/

Bisnis.com, JAKARTA - Ngabuburit selalu jadi agenda rutin untuk menunggu waktu buka puasa.

Kegiatan ini juga dimanfaatkan masyarakat untuk berburu takjil yang biasanya berjejer dipinggir jalan.

Tak jarang, ngabuburit dilakukan di taman hingga tempat wisata supaya memberikan nuansa baru dan jadi momen untuk buka puasa bersama teman atau keluarga.

Apalagi ada destinasi ngabuburit bisa diakses secara gratis dan memiliki berbagai pilihan makanan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, ini rekomendasi tempat ngabuburit gratis di Jakarta.

1. Kawasan Kota Tua

Kawasan Kota Tua memiliki daya tarik sendiri bagi sebagian masyarakat Jakarta maupun wisatawan yang berkunjung ke Jakarta. Melansir dari akun Instagram resmi @kotatuajakarta.id, pengelola Kota Tua menghadirkan Walking Tour Kota Tua yang hanya berlangsung selama bulan Ramadan.

Anda tak perlu bingung soal makanan untuk berbuka, karena di area Kota Tua banyak destinasi kuliner khas Jakarta.

Untuk mengikuti walking tour, Anda harus mendaftar secara online melalui tautan link yang tersedia pada akun Instagram. Berikut jadwal walking tour setiap harinya, yaitu:

- Senin : The Secret of Chinatown & Culinary (15.30-17.30 WIB)

- Selasa : Oud Batavia en Omstreken "Then and Now" (15.30-17.30 WIB)

- Rabu : Susur Kampung Arab Pekojan (15.30-17.30 WIB)

- Kamis : Senja di Kanal dan Kampung Tua Sunda Kelapa (15.30-17.30 WIB)

- Jumat : Oud Batavia en Omstreken (Stadsport Batavia) (15.30-17.30 WIB)

- Sabtu : The Secret Chinatown and Culinary (15.30-17.30)

- Minggu Susur Kampung Arab Pekojan (15.30-17.30 WIB)

2. Ancol

Melansir dari akun Instagram @ancoltamanimpian, pengelola Ancol memberikan tiket masuk gratis agar masyarakat bisa ngabuburit di kawasan Ancol. Periode ini berlangsung dari 11 Maret-5 April 2024.

Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi ngabuburit dipinggir pantai, Anda harus reservasi lebih dulu dengan ketentuan berikut:

- Melakukan reservasi di www.ancol.com

- Gratis masuk Ancol berlaku dari pukul 17.00-23.00 WIB

- Program gratis ini berlaku untuk satu orang

- Program gratis masuk Ancol tidak berlaku kendaraan dan unit rekreasi lainnya.

3. Hutan Kota GBK

Hutan Kota Gelora Bung Karno bisa jadi tempat ngabuburit selanjutnya. Tempat ini menyuguhkan pemandangan city light yang dilengkapi dengan hijaunya pepohonan rimbun disekitar taman.

Di area tersebut terdapat tempat makan sehingga tidak perlu bingung saat jam buka puasa telah tiba. Anda bisa langsung datang tanpa harus reservasi.

4. Kawasan Monumen Nasional

Kawasan Monumen Nasional (MONAS) selalu jadi tempat wisata favorit. Anda bisa ngabuburit di kawasan bersejarah itu dengan mengelilingi taman di area MONAS. Apalagi di kawasan tersebut terdapat pusat makanan khas Jakarta yang bisa jadi pilihan untuk berbuka puasa.

5. Masjid Istiqlal

Tidak seperti destinasi lainnya, ngabuburit di Masjid Istiqlal akan diisi dengan tadarus dan pengajian sampai berbuka puasa. Bahkan, pengelola masjid selalu menyediakan takjil dan menu berbuka puasa hingga ribuan box.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kelaparan atau harus mencari takjil di luar masjid. Selain itu, Anda juga bisa mengikuti rangkaian salat tarawih di Masjid Istiqlal. (Muhammad Sulthon Sulung Kandiyas)

