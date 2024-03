Intip Harta Kekayaan Jackie Chan, Penampilan Terbarunya Bikin Pangling

Bisnis.com, JAKARTA -- Jackie Chan kembali menjadi perbincangan warganet usai tampil baru-baru ini. Penampilannya membuat orang pangling dan sedih.

Pasalnya legenda film dan bintang laga Hong Kong berusia 69 tahun itu tampil menua dengan rambut putihnya dan janggut yang juga penuh uban.

Penampilan terbarunya itu diketahui terlihat pada sebuah acara di Sichuan, China. Banyak komentar terkait penampilannya, salah satunya mengatakan bahwa Jackie Chan kini sudah tampak cocok memainkan peran Mr. Miyagi.

Mr. Miyagi adalah karakter dalam serial film "Karate Kid" pada 1984 hingga 1994, yang diperankan oleh aktor Amerika Pat Morita. Mr. Miyagi adalah mentor dari karakter tituler yang dimainkan oleh aktor Amerika Ralph Macchio.

Namun, menurut harian China, Lianhe Zaobao, penampilan Chan yang terlihat tua baru-baru ini mungkin disebabkan oleh kemunculannya dalam film berjudul Strange Family.

Dalam film komedi tersebut, dia berperan sebagai seorang pria lanjut usia yang menderita penyakit Alzheimer. Dia salah mengidentifikasi seorang pemuda sebagai putranya, namun tetap membantunya mencapai impiannya.

Penampilan itu membuat penggemarnya kaget karena belum lama ini dia juga muncul dalam iklan dengan rambut hitam, untuk perusahaan investasi Indonesia SimInvest, bersama V BTS.

Mengintip Kekayaan Jackie Chan

Masih aktif bermain film di usianya hampir tujuh dekade, dia menghasilkan film-filmnya dengan nilai mencapai US$2,6 miliar di seluruh dunia.

Jadi tidak mengherankan bahwa setelah lebih dari 200 film, Jackie Chan dilaporkan memiliki kekayaan bersih sebesar US$400 juta atau sekitar Rp6 triliun pada 2023.

Salah satu film tersuksesnya "Rush Hour", menurut Celebrity Net Worth, telah meraup US$845 juta secara global. Dari film itu dia membawa pulang US$15 juta pada Rush Hour 2 dan Rush Hour 3, alias 15 persen dari pendapatan kotor film itu.

Pada 2016, Jackie Chan juga pernah menjadi aktor dengan bayaran tertinggi kedua di seluruh dunia, menurut Forbes yang mengatakan dia menghasilkan US$61 juta berkat menjadi "Raja Box Office China", dia juga membintangi franchise Monkey King dan terus mendapatkan lebih banyak uang dari sana.

Pada 2020 lalu, Forbes juga melaporkan bahwa Jackie telah memperoleh US$40 juta, sebagian berkat perannya dalam "The Mystery of Dragon Seal: Journey to China" dan "Project X-Traction", selain itu sebagian lagi berkat dukungan, kredit produser, dan penghargaannya dari lini bioskopnya sendiri.

Namun, dengan banyaknya bayaran yang dia terima, Jackie mengkonfirmasi pada 2012, bahwa meskipun awalnya dia bermaksud menyumbangkan setengah kekayaannya untuk amal dan memberikan sisanya kepada keluarganya, dia berubah pikiran dan memutuskan untuk menyumbangkan 100 persen untuk tujuan amal.

