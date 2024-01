Film The Foreigner Tayang di Bioskop Trans TV, Jackie Chan Balas Dendam

Bisnis.com, JAKARTA - Film The Foreigner akan tayang di Bioskop Trans TV pada malam ini, Jumat, 26 Januari 2024. Film ini menceritaka tentant Jackie Chan yang meminta keadilan

Film The Foreigner merupakan film thriller yang dirilis pada 2017 dan disutradarai oleh Martin Campbell. Penulis skenarionya adalah David Marconi dan ini dikutip dari novel tahun 1992 The Chinaman karya Stephen Leather.

Film The Foreigner dibintangi oleh Jackie Chan, Pierce Brosnan, Michael McElhatton, Liu Tao, Charlie Murphy, Orla Brady, dan Katie Leung.

Sinopsis Film The Foreigner

Film The Foreigner menceritakan tentang Nùng Tiongkok yang hidup di London, Ngoc Minh Quan yang berupaya membalas dendam atas kematian putri bungsunya.

Ngoc Minh Quan merupakan mantan tentara pasukan operasi khusus Perang Vietnam. ddia juga mengelola sebuah restoran China bernama Happy Peacock di London bersama rekan bisnisnya, Lam.

Saat putrinya masih remaja, Fan terbunuh dalam pemboman sebuah toko pakaian. Pemboman tersebut diklaim oleh sebuah kelompok yang menamakan dirinya "Authentic IRA".

Dia berusaha mendapatkan nama-nama pembom dari Scotland Yard, lalu meminta wakil Menteri Irlandia Utara Liam Hennessy untuk berbicara secara terbuka tentang statusnya sebagai mantan pemimpin IRA sambil mengutuk pemboman itu.

film the foreigner- rekomendasi film hari ini Perbesar



Kemudian, Quan berangkat ke Belfast dan mencari Hennessy, tetapi orang tersebut mengaku tidak memiliki pengetahuan tentang pemboman atau pelakunya. Quan tidak langsung mempercayainya, dan meledakkan bom rakitan di gedung Hennessy sebagai peringatan kecuali dia mendapatkan nama para pembom itu.

Film The Foreigner ini menerima pujian dari para kritikus, karena ada rangkaian aksis yang seru, musiknya memanjakan telinga, dan penampilan yang berbeda dari Chan dan Brosnan, tetapi mengkritik plot formulanya.

Film ini meraup US$145 juta di box office seluruh dunia dan merupakan salah satu dari sepuluh film original Netflix yang paling banyak ditonton pada tahun 2018 di Inggris.

Simak film The Foreigner 2017 di Bioskop Trans TV pada malam ini!

