Pesan 22 Kata Pangeran Harry dan Meghan Markle untuk Kate Middleton, Bakal Segera Menjenguk?

Bisnis.com, JAKARTA - Pangeran Harry dan Meghan telah mengeluarkan pernyataan 22 kata menyusul berita diagnosis kanker Kate Middleton.

Dalam video berdurasi 2 menit itu mereka mendoakan "kesehatan dan kesembuhan" untuknya.

Pasangan yang tinggal di California, yang mundur dari tugas senior kerajaan pada tahun 2020, mengirimkan pesan dukungan mereka satu jam setelah Kate menyampaikan kabar mengejutkan itu.

“We wish health and healing for Kate and the family and hope they are able to do so privately and in peace." berikut pernyataan resmi mereka.

Meskipun Harry dan Meghan memberikan tanggapan terhadap berita tersebut tidak lama setelah berita tersebut menyebar ke seluruh dunia, tidak diketahui apakah salah satu dari mereka mengetahui masalah kesehatan pribadi Kate sebelum keputusannya untuk mengumumkannya kepada publik.

Selain itu belum ada kabar apakah keduanya atau mungkin Harry akan menjenguk kakak iparnya itu.

Seperti diketahui, Harry langsung terbang ke Inggris usai Raja Charles dinyatakan kanker.

Putri Wales mengeluarkan pesan video kepada dunia sekitar pukul 6 sore hari ini (22 Maret) yang mengonfirmasi bahwa dia sedang dalam tahap awal pengobatan setelah diagnosis kanker.

Pesan berdurasi dua menit itu berisi secercah harapan, karena Kate mengatakan bahwa dia "semakin kuat setiap hari", namun juga mengungkap dampak pribadi berita tersebut terhadap dirinya dan keluarga mudanya. Diperkirakan video pernyataannya sengaja dirilis hari ini bertepatan dengan dimulainya liburan Paskah anak-anak.

Kate, yang melihat ke bawah melalui lensa kamera, mengatakan bahwa kanker tersebut ditemukan selama perawatan pasca operasi. Dia telah menjalani operasi perut yang sukses pada bulan Januari, namun baru diketahui kemudian.

Jenis kanker secara pasti belum dapat dipastikan dan kemungkinan besar tidak akan terjadi. Pidato Putri Kate berbunyi: "Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih, secara pribadi, atas semua pesan dukungan yang luar biasa dan atas pengertian Anda selama saya dalam masa pemulihan dari operasi.

“Beberapa bulan ini merupakan bulan-bulan yang sangat sulit bagi seluruh keluarga kami, namun saya memiliki tim medis yang luar biasa yang telah merawat saya dengan baik, dan saya sangat berterima kasih atas hal tersebut.

"Pada bulan Januari, saya menjalani operasi perut besar di London dan pada saat itu, kondisi saya diperkirakan bukan kanker. Operasi tersebut berhasil. Namun, tes setelah operasi menemukan adanya kanker. Oleh karena itu, tim medis saya menyarankan agar Saya harus menjalani kemoterapi pencegahan dan saya sekarang berada pada tahap awal pengobatan itu."

