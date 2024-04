Gagal Nyaleg Giring Mengajak Reuni Nidji, Begini Tanggapan Randy Danistha

Bisnis.com, JAKARTA - Musisi sekaligus politikus Giring Ganesha mengajak reuni Nidji setelah mengalami kekalahan dalam bangku anggota DPR, niat sebaiknya pun ditanggapi salah satu anggota band tersebut yakni Randy Danistha.

Giring bergabung dengan Nidji sejak tahun 2002 dan telah merilis sejumlah lagu yang cukup populer di Indonesia. Berkat lagu-lagu yang dirilisnya bersama Nidji, nama Giring pun naik dan dikenal oleh publik.

Namun hal tersebut tidak membuat dirinya cepat puas atas pencapaian yang diraihnya, pada tahun 2017 Giring memilih keluar dari Nidji untuk mencoba hal baru yakni masuk dalam dunia politik.

Pada tahun 2024 akhirnya Giring mencalonkan diri dibangku pemerintahan yakni DPR bersama partai PSI, akan tetapi dirinya gagal menjadi anggota DPR dengan perolehan suara yang diumumkan KPU yakni 44.061.

Usai pengumuman KPU, Giring menyatakan bahwa dirinya membuka peluang reuni bersama Nidji dan tidak hanya itu saja dia juga mengupload rekaman suara pada akun instagramnya @giring pada 27 Maret 2024 dengan caption “What next?”.

Melalui postingan pada akun instagramnya Giring mendapatkan sejumlah komentar dari netizen, banyak komentar yang merindukan sosok Giring sebagai musisi. Salah satu akun yakni @jeihankler memberikan komentar “Plss come back Bang Giring! We miss ur performance so bad”.

Niat reuni yang diutarakan oleh Giring pun terdengar oleh Nidji, Randy Danistha salah satu anggota band tersebut memberikan tanggapan atas tindakan yang dilakukan Giring melalui akun X nya, tanggapan yang diberikan Randy Danistha cukup menarik perhatian publik karena dirinya menyatakan bahwa tidak akan melakukan reuni bersama Giring.

Pada akun X miliknya yakni @DanisthaRendy memberikan komentar secara tertulis “Reuni? sorry ye…”, tulis Rendy pada 1 April 2024. Melalui komentar tertulisnya Rendy mendapatkan dukungan dari netizen yakni bahwa mereka juga tidak ingin adanya reuni kembali bersama Giring.

Komentar tidak hanya diberikan satu anggota saja, pada akun X resmi Nidji mereka memberikan tanggapan yang sama yakni tidak akan melakukan reuni dengan siapapun karena band tersebut sedang mempersiapkan album terbarunya.

“Gak ada rencana reuni ya gaes. Boro-boro kejadian reuni, ngerencanainnya aja udah gak sempet fokus persiapan album baru”, tulis Nidji pada 2 April 2024.

