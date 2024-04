Amankah Minum Kopi Sebelum Olahraga? Ini Penjelasannya

Bisnis.com, JAKARTA – Banyak orang percaya mengonsumsi kopi sebelum olahraga menjadi pengganti suplemen pre-workout.

Pasalnya, kopi dipercaya mampu meningkatkan stamina saat olahraga. Namun, hal ini juga bisa menimbulkan risiko bagi kesehatan.

Dilansir healthline kopi merupakan sumber alami kafein, antioksidan, dan nutrisi yang baik untuk tubuh.

Baca Juga Rasa Kopi yang Tak Sama Lagi Akibat Krisis Iklim

Kopi juga telah diteliti sebagai asam ergogenik yang berfungsi meningkatkan kinerja tubuh saat beraktivitas.

Dalam sebuah penelitian, terdapat uji coba untuk mengukur pengaruh mengonsumsi kopi sebelum olahraga kepada beberapa atlet.

Hasilnya menunjukan, kopi dapat meningkatkan kinerja atletik individu jika dikonsumsi dalam dosis sedang.

Baca Juga 9 Manfaat Ampas Kopi, Kandungan dan Cara Penggunaan

Tak hanya itu, kandungan kafein merangsang jaringan otot untuk bekerja secara optimal ketika berolahraga, tetapi hal ini tergantung seberapa lama durasi olahraga dilakukan.

Menurut International Society of Sports Nutrition (ISSN), dosis kafein yang baik dikonsumsi berkisar 0,9 – 2,7 mg per pon per berat badan.

Di mana dalam secangkir kopi mengandung 100 mg kafein yang cukup untuk membantu meningkatkan stamina ketika berolahraga.

Baca Juga Selalu Buang Air Besar Usai Minum Kopi? Ini Penjelasan Dokter

ISSN merekomendasikan mengonsumsi kopi sebelum 45-60 menit sebelum olahraga.

Takaran itu bisa saja lebih tinggi tergantung lama durasi berolahraga dan bagaimana olahraga itu dilakukan. Pada fokus olahraga kardio, kopi memiliki beberapa manfaat.

1. Meningkatkan daya tahan, otot, dan tenaga

2. Meningkatkan kinerja berlari, melompat, dan melempar

3. Menghemat simpanan glikogen dan dapat mengubah lemak menjadi sumber bahan bakar utama

4. Serta meningkatkan konsentrasi

Akan tetapi, dilansir Medical News Today kopi yang baik dikonsumsi sebelum olahraga adalah kopi yang tidak memiliki campuran apapun, seperti susu, kreamer, gula, dan pemanis lainnya.

Namun, kopi memiliki efek samping yang dapat mengganggu aktivitas selama olahraga terutama bagi beberapa orang yang memiliki riwayat penyakit pada lambung.

1. Sakit Perut

Ada baiknya untuk mengisi perut dengan roti atau makanan lainnya sebelum mengonsumsi kopi. Pasalnya, kopi bisa menyebabkan sakit perut ketika perut dalam keadaan kosong atau belum terisi oleh makanan.

2. Sulit Tidur

Seperti yang diketahui, kandungan kafein dalam kopi dapat membuat seseorang sulit tidur. Jika ini terjadi, perkembangan massa otot tidak akan berjalan optimal dan kurangnya tidur bisa menimbulkan kecemasan tersendiri.

3. Kecanduan Kopi

Mengonsumsi kopi secara berlebihan mempunyai dampak buruk bagi kesehatan, ketika seseorang mengalami rasa candu terhadap kopi, maka berisiko besar terserang racun kafein yang sangat berbahaya bagi tubuh. Hal ini membuka peluang besar terjangkit penyakit jantung dan hipertensi



Dapat disimpulkan minum kopi sebelum olahraga dapat meningkatkan stamina tubuh dan membantu kinerja otot dengan tidak berlebihan. Kopi bisa menimbulkan masalah kesehatan bagi beberapa orang, khususnya yang memiliki riwayat penyakit pada lambung. (Muhammad Sulthon Sulung Kandiyas)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel